Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 may 2026 Actualizado 20:30

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Gobernación de Bolívar adjudica megapuente Hatillo de Loba – Barranco de Loba

Más de 230 mil millones de pesos serán invertidos en este proyecto

Gobernación de Bolívar

Gobernación de Bolívar

Gobernación de Bolívar

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

La Gobernación de Bolívar adjudicó el proyecto de construcción del puente Hatillo de Loba – Barranco de Loba, una de las obras de infraestructura más esperadas e históricas para el sur del departamento y considerada por la administración departamental como la inversión más importante del actual gobierno.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con un monto superior a los 230 mil millones de pesos, el proyecto contempla la construcción de un puente de más de un kilómetro de longitud sobre el río Magdalena, una obra estratégica que permitirá fortalecer la conectividad regional y comenzar a cerrar brechas históricas de desarrollo en el sur de Bolívar.

La ejecución de la obra tendrá una duración aproximada de cinco años y, según confirmó la Gobernación, su construcción iniciará este mismo año.

“El puente Hatillo de Loba – Barranco de Loba empieza a devolverle la dignidad al sur de Bolívar. Esta obra representa integración, oportunidades y desarrollo para miles de familias que durante décadas han estado aisladas”, destacó el gobernador Yamil Arana Padauí.

Este proyecto hace parte del plan que trazó Arana para conectar el norte de Bolívar con el sur.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir