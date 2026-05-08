Gobernación de Bolívar adjudica megapuente Hatillo de Loba – Barranco de Loba

La Gobernación de Bolívar adjudicó el proyecto de construcción del puente Hatillo de Loba – Barranco de Loba, una de las obras de infraestructura más esperadas e históricas para el sur del departamento y considerada por la administración departamental como la inversión más importante del actual gobierno.

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Con un monto superior a los 230 mil millones de pesos, el proyecto contempla la construcción de un puente de más de un kilómetro de longitud sobre el río Magdalena, una obra estratégica que permitirá fortalecer la conectividad regional y comenzar a cerrar brechas históricas de desarrollo en el sur de Bolívar.

La ejecución de la obra tendrá una duración aproximada de cinco años y, según confirmó la Gobernación, su construcción iniciará este mismo año.

“El puente Hatillo de Loba – Barranco de Loba empieza a devolverle la dignidad al sur de Bolívar. Esta obra representa integración, oportunidades y desarrollo para miles de familias que durante décadas han estado aisladas”, destacó el gobernador Yamil Arana Padauí.

Este proyecto hace parte del plan que trazó Arana para conectar el norte de Bolívar con el sur.