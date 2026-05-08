Dos hombres capturados por presunto atraco a restaurante en Arjona, Bolívar

La rápida reacción de las Zonas de Atención de la Policía Nacional permitió la captura de dos presuntos delincuentes señalados de cometer un hurto en el barrio Porto Velo, en el municipio de Arjona, Bolívar.

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Los detenidos fueron identificados como alias “Moisés”, de 20 años y oriundo de Cartagena, y “Alex”, de 19 años, natural de Barranquilla.

Según el reporte oficial, los uniformados realizaban labores de patrullaje sobre una de las calles del barrio Porto Velo cuando fueron alertados por varios ciudadanos sobre un robo cometido minutos antes por dos hombres que se movilizaban en motocicleta.

De inmediato, la comunidad señaló a los sospechosos que escapaban del lugar, por lo que los policías iniciaron una persecución por toda la calle Juncal, vía que conduce hacia la salida a Turbaco. De acuerdo con las primeras versiones, el hecho habría ocurrido en un restaurante de la zona.

La víctima acababa de llegar al establecimiento cuando fue interceptada por los sujetos, quienes mediante amenazas la intimidaron para que entregara sus pertenencias, advirtiéndole que le dispararían si se oponía. Tras varios minutos de seguimiento, los uniformados lograron interceptar y capturar a los dos hombres.

Durante el procedimiento les fue incautada un arma de fuego, tipo pistola, un celular, dinero en efectivo, un bolso perteneciente a la víctima y la motocicleta presuntamente utilizada para cometer el ilícito.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto. Posteriormente, en audiencias preliminares, un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

“El compromiso de nuestros policías continúa firme en cada municipio del departamento. Gracias a la rápida reacción y al apoyo de la comunidad, logramos sacar de circulación a estas personas que, presuntamente, venían afectando la tranquilidad ciudadana”, expresó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.