Declaran emergencia hospitalaria en el HUEM

Norte de Santander

La E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz esta llamando la atención debido al incremento sostenido y extraordinario en la demanda de servicios de salud, la institución ha debido activar medidas de respuesta institucional en el marco de la Emergencia Hospitalaria, conforme a lo analizado en el Comité Hospitalario de Emergencias extraordinario realizado el 7 de mayo de 2026.

El gerente del centro médico Hernando Mora dijo a Caracol Radio que “durante los últimos días, el hospital ha registrado niveles críticos de sobreocupación en diferentes servicios asistenciales, superando ampliamente la capacidad instalada y operativa de la institución. Con corte al 7 de mayo de 2026, el servicio de urgencias para adultos alcanzó una ocupación del 315,52%, luego de presentar picos superiores al 344%; el servicio de urgencias pediátricas alcanzó una ocupación del 153,85%; la Sala de Partos llegó al 250% de ocupación, y la Unidad de Cuidados Intermedios se ha mantenido al 100% de su capacidad durante toda la semana”.

Indicó el funcionario que “esta situación obedece a múltiples factores que han impactado de manera simultánea el funcionamiento de la red hospitalaria del área metropolitana y del departamento. Entre las principales causas identificadas se encuentra el cierre o disminución de contratación de servicios por parte de algunas Instituciones Prestadoras de Salud en diferentes sectores de la ciudad con las Entidades Prestadoras de Servicios, situación que ha generado un incremento importante en el direccionamiento de pacientes hacia el Hospital Universitario Erasmo Meoz, especialmente aquellos que requieren atención de mediana y alta complejidad”.

A esto se suma que “hemos evidenciado un aumento significativo en el ingreso de pacientes víctimas de siniestros viales, traumas y lesiones graves, los cuales son remitidos en su mayoría a nuestra institución debido a su capacidad resolutiva y disponibilidad de especialidades médicas y quirúrgicas. Esta situación ha incrementado la presión sobre los servicios de urgencias, hospitalización, cirugía, cuidado crítico intermedio y apoyo diagnóstico”.

Advierte el doctor Mora que “el Hospital Universitario Erasmo Meoz, como institución pública de referencia del nororiente colombiano, ha mantenido su compromiso histórico de atención bajo el principio de puertas abiertas, garantizando la prestación de servicios a toda la población, independientemente de su condición social, administrativa o de aseguramiento. Sin embargo, el aumento progresivo de la demanda ha llevado a escenarios de ocupación que requieren medidas extraordinarias para proteger la seguridad de los pacientes y asegurar la continuidad de los servicios esenciales”.

Explicó que “la declaratoria de emergencia hospitalaria permite fortalecer las acciones de expansión institucional, reorganización interna de recursos, optimización de camas, priorización de servicios críticos y articulación permanente con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, las aseguradoras y las demás Instituciones Prestadoras de Salud del departamento”.

Finalmente informó a la comunidad que el hospital continúa funcionando y prestando sus servicios de manera permanente. No obstante, hizo un llamado respetuoso a utilizar adecuadamente los servicios de urgencias y acudir inicialmente a los niveles básicos de atención cuando las condiciones de salud no representen una emergencia vital, permitiendo así que los casos más graves puedan ser atendidos con mayor oportunidad.

También invitó a “toda la ciudadanía a fortalecer las medidas de prevención frente a los siniestros viales, promover el autocuidado y apoyar de manera solidaria el funcionamiento de la red pública hospitalaria en este momento de alta presión asistencial”.