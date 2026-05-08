Cumbre del cemento en Cartagena pone en el radar un mercado que debe crecer hasta 2050

Cartagena abrió sus puertas para discutir el futuro de la infraestructura en América Latina con la apertura de la Reunión del Cemento y el Concreto PROCEMCO 2026, uno de los encuentros más relevantes del sector en la región.

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La cumbre, que inició con la presencia de autoridades locales, incluido el alcalde Dumek José Turbay, reunirá durante tres días a los principales tomadores de decisión de una industria esencial para el desarrollo del país.

Cabe señalar que, en Colombia, el sector cementero está estrechamente ligado al comportamiento de la construcción, actividad que representa cerca del 7% del PIB y constituye uno de los mayores generadores de empleo. Sin dejar de lado, que es una industria en constante crecimiento, pues según cifras del DANE, la producción de cemento en el país registró en 2025 un volumen cercano a los 14 millones de toneladas, consolidándose como un indicador clave de la dinámica del sector constructor y de infraestructura.

El evento, que ya tiene 40 años de tradición, ha evolucionado hasta convertirse en un hub de innovación tecnológica y conocimiento sobre el material para toda latinoamérica. Para 2026, presenta un despliegue sin precedentes, con más de 130 conferencias y delegados provenientes de 21 países.

En su intervención inaugural, Manuel Lascarro, Director General de PROCEMCO, delineó la hoja de ruta de una industria que se posiciona como líder en sostenibilidad en latinoamérica, destacando que esta organización es el primer gremio en la región que presentó un plan de acción estructurado para alcanzar la carbono neutralidad para 2050, en línea con los compromisos de la Asociación Global del Cemento y el Concreto.

Asimismo, el directivo señaló que la hoja de ruta atiende a un doble desafío: abastecer la creciente demanda del material a nivel mundial de la manera más sostenible posible, reduciendo su huella de carbono y mejorando su eficiencia operativa.

“Para las industrias del cemento, el concreto premezclado, los prefabricados y los químicos de construcción, es un gran honor ser los anfitriones de un evento que hoy en día convoca no solo a la industria latinoamericana, sino también a toda la cadena de valor que tiene que ver con el uso del material. El impulso a la construcción solo se logra si se suma el esfuerzo de todos sus actores, la tecnología, la competitividad y la sostenibilidad”, afirmó Lascarro durante la inauguración.

Además, destacó el impacto social del gremio, que ha sensibilizado a más de 75.000 actores viales vulnerables como ciclistas, motociclistas y peatones a través de campañas de seguridad.

Por su parte, el alcalde Dumek José Turbay dio la bienvenida a las delegaciones y resaltó el papel de Cartagena y del Caribe colombiano como un polo estratégico de desarrollo logístico y de infraestructura, al tiempo que presentó su plan de obras en ejecución.

Entre la IA y la impresión 3D se movió el primer día

La agenda académica del primer día evidenció que la industria ha dejado atrás la visión tradicional del material para adentrarse en la Cuarta Revolución Industrial. La mañana estuvo marcada por la convergencia entre tecnología y sostenibilidad.

Entre las ponencias más destacadas figuró la discusión sobre el uso de inteligencia artificial (IA) en concreto, a cargo de Soroush Mahjoubi (MIT) y Leonello Marthe. Integración que es fundamental para determinar la capacidad de predecir el comportamiento del material y optimizar las mezclas, lo que representará ahorros significativos en costos operativos, así como una reducción sustancial de la huella de carbono.

En paralelo, el bloque liderado por ASTM International desarrolló un taller sobre construcción aditiva (impresión 3D), con expertos como Babak Zareiyan, en el que se analizaron casos de uso en proyectos comerciales y residenciales. Esta tecnología promete contribuir a mitigar el déficit de vivienda mediante procesos más rápidos y con menor generación de residuos.

La jornada cerró con la sesión de inauguración formal, en la que la arquitectura y la ingeniería forense tomaron protagonismo.

Por un lado, el reconocido arquitecto español Fernando Menis ofreció una conferencia magistral sobre la Iglesia del Santísimo Redentor de Las Chumberas, obra galardonada en el World Architecture Festival 2025, destacando el potencial expresivo del concreto. Mientras que, José Izquierdo, Ex Secretario de Estado de Puerto Rico y Ex Presidente del American Concrete Institute, presentó los retos de la rehabilitación del “Capitol Dome” en San Juan.

Datos claves en el marco del evento

Los debates técnicos en medio del evento ocurren en un contexto económico con múltiples desafíos. Las cifras más recientes del DANE, correspondientes al primer trimestre de 2026, muestran que la producción de cemento gris alcanzó 3,31 millones de toneladas, un repunte del 2,8% anual, mientras que los despachos al mercado nacional crecieron un 5,7%.

Sin embargo, el concreto premezclado experimentó una ligera contracción del 1,2% en su producción a febrero de 2026, arrastrado por la desaceleración previa en la construcción de vivienda de interés social (VIS).

La región Caribe, anfitriona del evento, desempeña un papel protagónico. El Atlántico se consolida como el tercer productor nacional de concreto premezclado (8,47% del país) y Cartagena cuenta con un plan de obras en ejecución muy importante, haciendo que empresas con operaciones en la zona observan con expectativa el desarrollo de megaproyectos en la región, como es el caso de la doble calzada Ciénaga-Barranquilla, una obra tasada en $2,7 billones.

Con proyecciones que apuntan a que el mercado de cemento en Colombia pasará de 12,8 millones de toneladas métricas en 2025 a 18,2 millones para 2035, la Reunión del Cemento y el Concreto 2026 no es solo un evento académico, sino la mesa técnica donde se negociará el futuro del desarrollo logístico e infraestructural del país.