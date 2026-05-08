Crisis de agua provoca jornada de bloqueos y plantones masivos en puntos críticos de Cartagena

La protesta cerca de la Terminal de Transporte se realizó en la noche del jueves. // Cortesía protestantes

El desespero por la falta de agua potable llegó a su punto máximo en Cartagena. Tras meses de soportar interrupciones constantes, baja presión y jornadas enteras sin el líquido vital, diversos sectores de la ciudad anunciaron que este viernes 8 de mayo se tomarán las calles para exigir un servicio digno. La movilización, que ha sido impulsada masivamente a través de redes sociales, promete paralizar arterias viales clave en un grito desesperado de una comunidad que afirma haberse “hartado de rogar”.

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Desde las 6:00 de la mañana en punto, los puntos de concentración se activarán en sectores como la avenida Pedro de Heredia y frente a las oficinas principales de la empresa Aguas de Cartagena. La protesta también llegará hasta las puertas de la Alcaldía, donde los manifestantes pedirán la intervención directa del Distrito ante lo que consideran una gestión ineficiente del recurso hídrico en la ciudad.

Un pliego de exigencias contundente

Los organizadores de esta jornada han sido claros en sus peticiones para levantar las medidas de hecho. Entre las principales exigencias de la comunidad se encuentran la garantía de un servicio continuo y digno, además de explicaciones claras y técnicas sobre las constantes fallas que dejan secos a los barrios. Asimismo, los ciudadanos reclaman soluciones inmediatas a los problemas de abastecimiento actuales y una mayor inversión en infraestructura y mantenimiento que evite que la ciudad colapse cada vez que hay una falla técnica.

Caos previo en la Terminal y la Variante

Este estallido social tiene antecedentes inmediatos que caldearon los ánimos. Recientemente, una protesta protagonizada por habitantes del conjunto residencial Palmas de Salamanca bloqueó la vía que conecta la Variante de Cartagena con La Cordialidad. La manifestación generó una fuerte congestión vehicular en las inmediaciones de la Terminal de Transportes, donde los vecinos denunciaron que completan más de dos meses sin una gota de agua en los pisos altos de sus edificios.

María García, residente afectada, relató que el problema persiste a pesar de los reclamos ante la empresa prestadora. “El agua no tiene fuerza. Ya hemos hablado con Aguas de Cartagena y pasó un radicado, pero dijeron que no tenían nada que ver ahí”, aseguró la ciudadana, quien lamentó que la única solución propuesta fueran carrotanques tras tres meses de afectación continua.

La versión de la empresa

Por su parte, Aguas de Cartagena atribuyó las bajas presiones e intermitencias a factores como las variaciones en la calidad del agua cruda, el incremento de conexiones ilegales y la alta demanda del servicio. Para mitigar la crisis, la compañía anunció que en junio de 2026 iniciarán las obras de expansión de la red desde la Planta El Cerro hacia sectores como Nelson Mandela, Policarpa y Bellavista, proyectos que tendrían una ejecución de un año.

Sin embargo, para los miles de ciudadanos que protestan hoy, las promesas a largo plazo no son suficientes. Los líderes comunitarios insisten en que la movilización busca respuestas hoy mismo, pues consideran inaceptable que se siga cobrando un servicio que no llega a los grifos de miles de familias cartageneras.