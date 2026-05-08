No habrá ingreso vehicular a Playetas este viernes por filmación de película

Barú y Cartagena de Indias se convierte en una vez más en un destino cinematográfico de talla internacional para muchos proyectos audiovisuales en este 2026, gracias a su evolución turística y sus locaciones estratégicas, en donde esto consolida el aporte estratégico de la ciudad al desarrollo de secuencias para una producción de alto calibre internacional.

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Uno de los territorios más emblemáticos y turísticos será el escenario de varias de las escenas de la película de talla internacional con el permiso otorgado por la Alcaldía, Secretaría de Turismo, el DATT, DIMAR y Cardique.

La productora audiovisual Dynamo llega al sector de Barú a filmar su nueva producción internacional denominada ‘Stunt’, de la mano de la productora local Fixer Pro.

Será necesario el siguiente cierre vial:

Viernes de 7:00 am a 6:00 pm/ Rodaje vía Baru sector Playetas

Con harás de informar a toda la ciudadanía Cartagenera y del sector Barú, se presenta con claridad la información del día, sector y horario específico para lograr tener prevención, evitar el tránsito en dicho sector antes mencionado, por tal motivo solicitamos paciencia y tolerancia a la comunidad por la ausencia de vías alternas.