Comerciantes de Bazurto recibieron orientación para prevenir extorsiones y secuestros

Con el propósito de fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir delitos como la extorsión y el secuestro, uniformados del Gaula adscritos a la Policía Metropolitana de Cartagena, desarrollaron una jornada de sensibilización en el Mercado de Bazurto, uno de los principales centros comerciales y de abastecimiento de la capital bolivarense.

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La actividad, enmarcada en el plan "Unidos contra la Extorsión y el Secuestro", permitió socializar con comerciantes, trabajadores y visitantes una serie de recomendaciones y medidas de autoprotección orientadas a evitar que sean víctimas de este tipo de delitos.

Durante la jornada, las autoridades reiteraron la importancia de denunciar cualquier caso o intento de extorsión a través de la línea gratuita 165, habilitada para brindar atención inmediata y orientación a la ciudadanía.

Asimismo, promovieron la campaña institucional “Yo no pago, yo denuncio”, una estrategia que busca generar conciencia entre la comunidad sobre la necesidad de rechazar este flagelo y acudir oportunamente a las autoridades.

Según el balance entregado por los organizadores, más de 300 ciudadanos fueron impactados con esta intervención pedagógica, recibiendo herramientas e información clave para identificar posibles casos de extorsión y actuar de manera adecuada.