Cepeda propone reactivación económica para la frontera colombo venezolana

Cepeda visitó la ciudad de Cúcuta para hablar de frontera/ Foto Cortesía JM

Norte de Santander

En su visita a la ciudad de Cúcuta el candidato presidencial Iván Cepeda propuso liderar un proyecto de reactivación económica fronteriza y para el Catatumbo.

El dirigente político recordó los efectos generados en la región desde el año 2015, cuando se produjo ese efecto que generó desempleo y efectos negativos.

En ese sentido, indicó que su iniciativa consiste en “impulsar una relación fronteriza estratégica para la economía donde se promueva la industria, florezca el empleo y se generen oportunidades para los jóvenes”.

Asegura que “la reapertura del comercio y la reactivación económica del vecino país, representan una oportunidad de desarrollo para Norte de Santander, y que por ello en su gobierno promoverá a los medianos empresarios otorgando créditos para generar oportunidades”.

Finalmente señaló que, en el Catatumbo proyecta la continuidad de los programas gubernamentales en el territorio especialmente la universidad para esa región.

Iván Cepeda se sumó a las voces que le reclaman al ELN la libertad de los funcionarios, policías y miembros del Cti secuestrados en Arauca para que los liberen.

En ese sentido manifestó que “si la paz se quiere hagámoslo con hechos”.