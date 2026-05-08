Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 may 2026 Actualizado 11:56

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast

Cepeda propone reactivación económica para la frontera colombo venezolana

El candidato hace llamado al ELN para que se libere a los funcionarios secuestrados en Arauca

Cepeda visitó la ciudad de Cúcuta para hablar de frontera/ Foto Cortesía JM

Cepeda visitó la ciudad de Cúcuta para hablar de frontera/ Foto Cortesía JM

Cepeda visitó la ciudad de Cúcuta para hablar de frontera/ Foto Cortesía JM
Añadir Caracol Radio en Google

Norte de Santander

En su visita a la ciudad de Cúcuta el candidato presidencial Iván Cepeda propuso liderar un proyecto de reactivación económica fronteriza y para el Catatumbo.

El dirigente político recordó los efectos generados en la región desde el año 2015, cuando se produjo ese efecto que generó desempleo y efectos negativos.

En ese sentido, indicó que su iniciativa consiste en “impulsar una relación fronteriza estratégica para la economía donde se promueva la industria, florezca el empleo y se generen oportunidades para los jóvenes”.

Asegura que “la reapertura del comercio y la reactivación económica del vecino país, representan una oportunidad de desarrollo para Norte de Santander, y que por ello en su gobierno promoverá a los medianos empresarios otorgando créditos para generar oportunidades”.

Finalmente señaló que, en el Catatumbo proyecta la continuidad de los programas gubernamentales en el territorio especialmente la universidad para esa región.

Iván Cepeda se sumó a las voces que le reclaman al ELN la libertad de los funcionarios, policías y miembros del Cti secuestrados en Arauca para que los liberen.

En ese sentido manifestó que “si la paz se quiere hagámoslo con hechos”.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir