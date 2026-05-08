CAM declara alerta preventiva por posible fenómeno de El Niño en el Huila

Advierten una probabilidad del 62% de que se presenten condiciones asociadas al fenómeno de El Niño. Foto Relacionada

Neiva

La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, declaró alerta preventiva en el departamento ante la posible llegada del fenómeno de El Niño en los próximos meses. La medida busca que alcaldías, organismos de socorro, sectores productivos y comunidades adopten acciones anticipadas para reducir riesgos asociados a sequías, incendios y escasez de agua.

La decisión se basa en el boletín emitido por el IDEAM, sustentado en reportes de la NOAA de Estados Unidos, que advierte una probabilidad del 62% de que se presenten condiciones asociadas al fenómeno entre junio y agosto de 2026, con posibilidad de extenderse hasta finales de año. Según la CAM, esta situación coincidiría con la segunda temporada de menos lluvias en la región.

Sergio Andrés Ortiz, profesional de apoyo de la CAM, explicó que el fenómeno podría generar un aumento significativo de las temperaturas, déficit hídrico y un mayor riesgo de incendios forestales en distintas zonas del departamento. Además, advirtió que sectores como la agricultura, ganadería, piscicultura y generación hidroeléctrica podrían verse seriamente afectados por la disminución en los niveles de agua.

La autoridad ambiental también alertó sobre posibles impactos en salud pública debido al almacenamiento inadecuado de agua y la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades como dengue, zika y chikunguña. Finalmente, la CAM hizo un llamado a los municipios y a la comunidad en general para fortalecer los planes de contingencia, hacer uso responsable del recurso hídrico y evitar prácticas que puedan provocar incendios forestales.