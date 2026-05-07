‘Vidas que cuentan’, una iniciativa de la Alcaldía Mayor de Cartagena

Hay caídas que no se ven venir. No hacen ruido. No dejan marcas visibles. Pero lo rompen todo. A Joived Paternina Rodríguez no lo empujó el hambre ni la falta de trabajo: lo quebró una historia de amor. Así, sin rodeos, él mismo lo define.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

—Me confié, di todo de mí. Pensé que iba a ser para siempre.

No lo fue.

La decepción lo dejó sin piso. Y cuando no encontró cómo sostenerse, la calle apareció como única respuesta. Sin preguntas, sin condiciones.

En Cartagena, hay historias que no siempre se ven, pero que hacen parte del día a día de la ciudad. Historias que transcurren entre calles, semáforos y sectores turísticos, donde muchas personas han encontrado en la intemperie su única forma de subsistir.

Frente a esa realidad, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, puso en marcha una estrategia integral para la atención de la población en situación de calle, cuyo eje principal es el hogar de paso Segundas Oportunidades: un espacio que ofrece alojamiento, alimentación, acompañamiento psicosocial y procesos de rehabilitación orientados a la reconstrucción de proyectos de vida.

En ese lugar, donde hoy comienzan nuevos caminos, también empezó a cambiar la historia de Joived Paternina Rodríguez.

En la calle, vivir no es una condición: es un oficio, dice.

—Reciclaba, caminaba durante horas por Bocagrande, recogiendo latas, cartón, lo que encontrara. Con eso comía. Con eso también alimentaba el consumo.

Porque en la calle dormir no es solo cerrar los ojos.

—La noche era lo que más temía.

Dormir significaba para Joived exponerse a robos, a golpes, a lo imprevisible. Muchas veces, la única forma de descansar era bajo los efectos de alguna sustancia.

En julio de 2024, el hogar de paso Segundas Oportunidades abrió sus puertas como una respuesta que va más allá de la atención inmediata y que busca generar procesos reales de inclusión social.

En medio de esa rutina, hubo un episodio que todavía recuerda.

—Caminaba por la Calle Larga cuando vio un billete de 100 dólares en el suelo. Luego otro de 100 mil pesos. Más adelante, uno de 50.

Ese día dejó de ser habitante de calle. Se convirtió, por unas horas, en un “prominente empresario”. Se bañó, compró ropa, alquiló una carpa en la playa, pidió una mojarra, una cava con cerveza. Se sentó frente al mar.

—Cómo disfruté ese día.

Pero la noche llegó. Y con ella, la realidad.

Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, además del hogar de paso, se han fortalecido las jornadas de atención en territorio, acercando servicios de salud y oferta institucional a esta población, facilitando su acceso a programas como este.

Fue un día, que parecía ser uno más en su vida, cuando pasó por la plazoleta del Joe Arroyo. Había una brigada de atención. Se acercó. Ese primer contacto fue el inicio de su ingreso al hogar de paso.

Joived decidió quedarse. Esa decisión, esta vez sí, lo cambió todo.

Entrar fue apenas el inicio.

Vinieron los procesos más duros: desintoxicación, deshabituación, silencios largos. No fue rápido. No fue fácil.

Pero funcionó.

—Cambié todo: física, moral y espiritualmente.

Desde su puesta en marcha, este espacio ha permitido que cientos de personas, así como Joived, inicien procesos de recuperación. A marzo de 2026, cerca de 500 habitantes de calle han sido atendidos y 56 han logrado procesos de rehabilitación completa, evidenciando el impacto de una intervención sostenida.

Hoy, Joived no recorre la ciudad buscando latas. No duerme con miedo. No vive a la intemperie. Es el portero del hogar de paso. Abre la puerta a otros que llegan como él llegó.

Este espacio, que atiende diariamente a decenas de personas, hace parte de la apuesta del Distrito por una ciudad más humana, donde la atención a la población en condición de calle se traduzca en oportunidades reales de transformación.

“Son 80 personas que se atienden a diario. Pero más allá de esta cifra, la Alcaldía con este programa no solo está atendiendo una urgencia social, está reconstruyendo vidas. Y eso, en ciudades atravesadas por la desigualdad, no es menor”, dijo Johana Flórez, funcionaria del Distrito.

En cumplimiento de esa visión liderada por el alcalde Dumek Turbay, la Alcaldía Mayor de Cartagena, continúa fortaleciendo estrategias que devuelven dignidad y oportunidades a quienes más lo necesitan.

—No le recomiendo la calle a nadie.

Hoy, sus sueños son simples: una vivienda, estabilidad, tranquilidad.

Porque quien ha dormido con miedo entiende el valor de un techo.

Su historia no es solo la de una caída. Es la de alguien que encontró una oportunidad y decidió no volver atrás.