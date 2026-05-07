URT fortalece la participación de las mujeres en los procesos de restitución en Bolívar y Sucre

La Dirección Social de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en articulación con la territorial Bolívar–Sucre, desarrolló la Mesa de Mujeres y Restitución de Tierras, un espacio de participación orientado a fortalecer el enfoque de género en esta política pública.

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El encuentro tuvo como objetivo propiciar el intercambio de experiencias sobre el papel fundamental de las mujeres en los procesos de reparación integral, reconociendo su rol histórico, los impactos diferenciados del conflicto armado y los desafíos actuales para avanzar en la garantía de sus derechos.

En la jornada participaron solicitantes y beneficiarias del proceso de restitución, defensoras de derechos humanos y representantes de organizaciones de víctimas provenientes de diferentes municipios de Bolívar y Sucre, entre ellos Ovejas, San Juan Nepomuceno, La Unión, María La Baja, Cartagena, así como zonas rurales de Morroa y El Carmen de Bolívar.

“La Mesa de Mujeres es una oportunidad para alzar nuestra voz y ser reconocidas como sujetas de derechos”, señaló Carmen Alicia Leones, lideresa y defensora de derechos humanos.

En la mesa se resaltó la resiliencia de las mujeres en contextos de violencia, así como la importancia de la memoria y la verdad para la reparación integral. En este marco, se presentó el libro ‘Mujeres, Conflicto Armado y Construcción de Paz en Colombia’, del director territorial de la URT en Bolívar y Sucre, Daniel Flórez.

La publicación es resultado de un ejercicio académico e investigativo que aborda el enfoque de género en la construcción de verdad y memoria, analiza la incorporación de esta perspectiva por parte de la Comisión de la Verdad y destaca el valor de las mujeres en los procesos de reparación y paz.

Para Daniel Flórez, la Mesa de Mujeres y Restitución de Tierras es un espacio vinculante que permite profundizar el enfoque de género al interior de los procesos, y así garantizar la construcción de la paz desde los territorios.

Este espacio se consolida como un mecanismo de participación efectiva y vinculante, que permite recoger insumos para la gestión institucional y el fortalecimiento de la política de restitución desde las realidades de las regiones.