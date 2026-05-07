Tierra Bomba recibe jornada de atención humanitaria

Las comunidades de Bocachica y Caño del Oro en Tierra Bomba, zona insular de Cartagena fueron beneficiadas con una masiva jornada de esterilización de caninos y felinos, así como campañas de sensibilización para la prevención de embarazos en adolescentes y la entrega de complementos alimenticios de alto valor nutricional.

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Fueron dos días de atención para los isleños, la primera jornada se desarrolló en la Casa de la Cultura de Caño del Oro, donde niños, niñas y adultos mayores recibieron cerca de dos mil unidades de bienestarina líquida; además se esterilizaron 30 perros y cuatro gatos como una medida para controlar la sobrepoblación, mejorar sus condiciones de salud y prevenir posibles situaciones de abandono. Finalmente, 15 mujeres en etapa de adolescencia iniciaron un proceso de planificación familiar con Profamilia a través de la aplicación de implantes subdérmicos.

Entre tanto, en Bocachica se esterilizaron 40 caninos y 12 felinos una actividad que lideró la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria – UMATA de la Alcaldía de Cartagena y que contó con el apoyo de las fundaciones Apalaanchi y Salvando Patitas, quienes además entregaron alimentos a las mascotas, así como medicamentos para el proceso de recuperación luego de las intervenciones quirúrgicas realizadas. Así mismo, se entregaron 1.800 cajas de bienestarina del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y, por último, se colocaron 20 dispositivos de planificación familiar.

Estas actividades se desarrollaron en el marco del Plan Ancla Heroica y del fortalecimiento comunitario y apoyo social que viene adelantando la Fuerza Naval del Caribe en el Caribe Colombiano. En total fueron beneficiadas 360 familias isleñas, quienes se mostraron agradecidas con las labores desarrolladas.

La Armada de Colombia a través de la Fuerza Naval del Caribe continuará articulando esfuerzos interinstitucionales que permitan aportar al bienestar y desarrollo social de la población insular de Cartagena.