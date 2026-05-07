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07 may 2026 Actualizado 13:09

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Cartagena

Seguridad para Junior- Cerro Porteño en Cartagena fue reforzada con Infantería de Marina

La medida se tomó tras los incidentes del primer partido que dejaron como saldo una persona fallecida

Alcaldía de Cartagena

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Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena
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Unidades del Batallón N°12 de Infantería de Marina adscritas a la Armada de Colombia, participarán del dispositivo de seguridad para garantizar que no se presenten hechos de violencia, en el marco del compromiso por copa Libertadores que enfrentará en Cartagena, a Junior y Cerro Porteño este jueves 7 de mayo a las 9:00 p.m. en el estadio Jaime Morón.

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La medida fue oficializada por el Gobierno Distrital debido a los incidentes ocurridos en la ciudad el pasado 8 de abril, donde un hincha rojiblanco fue asesinado con arma blanca en inmediaciones a Los Ejecutivos.

“Seremos claros frente a lo siguiente: A Cartagena no ingresarán delincuentes disfrazados de hinchas. Cerramos las fronteras a aquellos que lleguen a hacer daño y a generar hechos de violencia. Estaremos muy atentos", declaró el alcalde Dumek Turbay en su red socia X.

Por su parte, las puertas del escenario se abrirán desde las 4:00 p.m.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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