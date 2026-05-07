Seguridad para Junior- Cerro Porteño en Cartagena fue reforzada con Infantería de Marina

Unidades del Batallón N°12 de Infantería de Marina adscritas a la Armada de Colombia, participarán del dispositivo de seguridad para garantizar que no se presenten hechos de violencia, en el marco del compromiso por copa Libertadores que enfrentará en Cartagena, a Junior y Cerro Porteño este jueves 7 de mayo a las 9:00 p.m. en el estadio Jaime Morón.

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La medida fue oficializada por el Gobierno Distrital debido a los incidentes ocurridos en la ciudad el pasado 8 de abril, donde un hincha rojiblanco fue asesinado con arma blanca en inmediaciones a Los Ejecutivos.

“Seremos claros frente a lo siguiente: A Cartagena no ingresarán delincuentes disfrazados de hinchas. Cerramos las fronteras a aquellos que lleguen a hacer daño y a generar hechos de violencia. Estaremos muy atentos", declaró el alcalde Dumek Turbay en su red socia X.

Por su parte, las puertas del escenario se abrirán desde las 4:00 p.m.