La vallecaucana Sheylin Gómez se corona campeona panamericana de ciclismo de pista con Colombia

La ciclista vallecaucana Sheylin Gómez Chalarca hizo parte del equipo colombiano que conquistó la medalla de oro en la prueba de persecución por equipos femenina del Campeonato Panamericano Junior de Pista 2026, disputado en Xalapa, México.

El equipo nacional se quedó con el primer lugar tras registrar un tiempo de 4:32.897 en los 4.000 metros, superando con claridad a México, que obtuvo la medalla de plata con 4:37.777, mientras Chile completó el podio

Junto a la deportista del Valle del Cauca también integraron el equipo colombiano Ana Sofía Suárez, Donalíe Quintero y Salomé Vargas.

La persecución por equipos es una de las pruebas más técnicas del ciclismo de pista. En esta modalidad, cuatro corredoras deben completar la distancia realizando relevos constantes para mantener la velocidad y reducir el desgaste físico, lo que exige coordinación, estrategia y resistencia.

El registro conseguido por Colombia fue uno de los más destacados del campeonato. Además de alcanzar una velocidad promedio superior a los 52 kilómetros por hora, el equipo colombiano fue el único que logró bajar de los 4 minutos y 33 segundos, marcando una diferencia cercana a cinco segundos sobre México.

El resultado también ratifica el buen momento del ciclismo de pista colombiano y el protagonismo que continúa teniendo el Valle del Cauca en los procesos formativos de esta disciplina.

Sheylin Gómez se ha convertido en una de las jóvenes promesas del deporte vallecaucano. Nacida en Jamundí, inició su carrera deportiva en el patinaje antes de dar el salto al ciclismo en 2024.

Desde entonces, la deportista ha logrado títulos departamentales en pista y ruta, además de destacarse en competencias nacionales con la Selección Valle y diferentes clubes del país. La medalla de oro en México representa uno de los logros más importantes de su joven carrera y la consolida como una de las figuras emergentes del ciclismo colombiano.