Huila fortalece el renacer de las pasifloras con evento internacional del sector

Neiva

Las investigaciones han permitido utilizar la cholupa, producto insignia del Huila y con denominación de origen, municipios como Rivera, Campoalegre, Guadalupe, Suaza, Isnos, San Agustín, La Argentina y Santa María, donde las pasifloras vuelven a tomar fuerza en el campo huilense.

El próximo 13 de mayo se realizará el evento “Pasión Pasifloras Regiones Colombia”, un encuentro de talla nacional e internacional que reunirá en Neiva a toda la cadena productiva de este importante renglón agrícola. La actividad tendrá lugar en el Centro Empresarial de la Cámara de Comercio,

El departamento del Huila, históricamente reconocido por la producción de granadilla, maracuyá y cholupa, busca recuperar su liderazgo tras las afectaciones ocasionadas por el fusarium, plaga que impactó gravemente los cultivos en años anteriores.

La agenda académica contará con expertos nacionales e internacionales, quienes presentarán los más recientes avances tecnológicos, científicos y comerciales relacionados con las pasifloras. Además de los espacios de capacitación, el evento servirá como escenario para fortalecer alianzas estratégicas entre los diferentes actores del sector frutícola del país.