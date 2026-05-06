La Registraduría designó 19.073 jurados en el Huila para las elecciones del 31 de mayo de 2026

Neiva

La Registraduría continúa cumpliendo con el calendario establecido para las elecciones presidenciales en su primera vuelta, programadas para el próximo 31 de mayo. Como parte de este proceso, se realizó el sorteo de jurados de votación en todo el departamento del Huila, una de las etapas clave para garantizar la jornada electoral.

En total, la Registraduría designó 19.073 jurados para atender las 2.745 mesas de votación habilitadas en el territorio huilense. Estas personas serán las encargadas de recibir a los votantes desde las 7:00 de la mañana y acompañar el proceso hasta el cierre de las urnas y el inicio del escrutinio de mesa.

Además de los jurados principales, se dispuso un 20% adicional de remanentes como respaldo para cubrir ausencias. “El jurado remanente es un stock, más o menos del 20% de la cantidad de jurados que debemos designar en cada uno de los puestos de votación. Ellos deben presentarse también a las 7 de la mañana en el puesto donde han sido designados”, explicó Yanira Córdoba Rivera, delegada de la Registraduría Nacional en el Huila.

El censo electoral en el Huila asciende a 937.739 ciudadanos habilitados para votar. Aunque se han identificado algunos puntos con posibles riesgos, como La Plata y el corregimiento de Pacarní en Tesalia, las autoridades aseguran que habrá refuerzo de seguridad y garantías para un proceso transparente y en completa normalidad.