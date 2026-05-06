Silvana Suta, joven talento huilense, debutará con su primer sencillo

Neiva

En Neiva, una niña de 12 años comienza a consolidar su proceso artístico en el ámbito musical. Se trata de Silvana Suta Rivera, quien ha participado en diferentes escenarios culturales del departamento y se prepara para lanzar su primer sencillo, marcando un nuevo paso en su proyección como intérprete.

De acuerdo con su entorno familiar, la menor mostró afinidad por la música desde sus primeros años de vida. Su formación inició a los tres años en procesos de estimulación musical y continuó con presentaciones en espacios escolares, donde realizó sus primeros acercamientos al público.

Posteriormente, fortaleció su técnica vocal con formación especializada y participación en procesos académicos y culturales, incluyendo su paso por el Conservatorio del Huila y su vinculación a iniciativas de formación artística a nivel nacional. Estas experiencias le han permitido participar en escenarios de mayor exigencia.

Entre sus presentaciones más destacadas se encuentra su participación en la apertura del Festival del Bambuco en 2025. Actualmente, avanza en la producción de su primer sencillo titulado “Ver a Neiva”, previsto para finales de mayo, con el que busca proyectar su carrera a nivel local y nacional.