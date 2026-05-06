Disminuyen hurtos de motocicletas, pero crece modalidad extorsiva para recuperarlas

Neiva

De acuerdo con los reportes oficiales, en el mismo periodo del año pasado se registraron 171 denuncias por robo de motocicletas, mientras que en la actualidad se contabilizan 149 casos, lo que representa una disminución del 13 %, equivalente a 22 hechos menos. Sin embargo, las autoridades alertan sobre un subregistro importante, ya que muchas víctimas no formalizan la denuncia.

Durante el presente año, las autoridades han evidenciado que el hurto de motocicletas continúa siendo uno de los delitos que más inquieta a la ciudadanía. Este fenómeno ha evolucionado hacia prácticas más complejas, como la extorsión. En varios casos, los delincuentes no solo roban el vehículo, sino que posteriormente contactan a la víctima para exigir dinero a cambio de su devolución.

El coronel Héctor Betancourt, de la policía metropolitana, comentó que “en cuanto a resultados operativos, las autoridades reportan un total de 564 capturas en lo corrido del año por diferentes delitos, superando las 542 registradas en el mismo periodo anterior. El trabajo conjunto con la Fiscalía y la administración municipal se enfoca en atacar los focos generadores de criminalidad”.

Las investigaciones también han permitido establecer que algunas organizaciones criminales están ocultando las motocicletas robadas en viviendas o inmuebles, donde posteriormente son desarmadas para comercializar sus partes o utilizarlas en la adecuación de otros vehículos por encargo. Por ello, se hace un llamado a la ciudadanía para que informe sobre movimientos sospechosos.