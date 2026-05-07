Habitante en condición de calle murió tras ser atropellado por vehículo fantasma en Cali

Un habitante en condición de calle murió y otro más resultó gravemente lesionado tras ser atropellados por un vehículo que se dio a la fuga en la carrera 15 con calle 20, en el centro de Cali.

Según la información preliminar, las víctimas se encontraban durmiendo en la vía pública cuando fueron embestidas por el automotor. Tras el impacto, el conductor escapó del lugar.

La persona lesionada fue trasladada de urgencia a una clínica de la ciudad, donde permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos, UCI.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable.