Cali avanza en la integración del MIO con el transporte tradicional en el oriente

Con el propósito de mejorar la movilidad y reducir los tiempos de espera para quienes se movilizan en el oriente de Cali, desde este jueves 7 de mayo comenzó una nueva fase de integración entre el MIO y el transporte urbano tradicional bajo el modelo de Sistema de Transporte Complementario (STC).

La medida incluye la operación de las rutas A52 y A57 del MIO, que pasarán a llamarse A52 STC y A57 STC, fortaleciendo la conexión desde la Terminal Aguablanca hacia sectores como Mojica, Potrero Grande, Pízamos y Suerte 90.

Según Metro Cali, la operación contará ahora con siete buses, un aumento importante frente a la capacidad con la que funcionaban actualmente estas rutas.

“Esto complementa con la ruta A55 que desde el año 2025 se viene apoyando por el servicio de transporte público tradicional . Esto es una oportunidad para que el transporte de la ciudad se continúe integrando, articulando, buscando una mejor forma de movilización”, señaló Daniel Parra, director de Operaciones de Metro Cali

Los vehículos mantendrán los mismos recorridos, paradas y validadores del MIO, además de la imagen amarilla y verde que identifica este modelo de integración.

Con esta estrategia, la Administración Distrital busca que el transporte tradicional deje de competir con el MIO y se convierta en un aliado para consolidar un sistema de movilidad más articulado, eficiente y seguro en Cali.