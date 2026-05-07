Cali avanza en los preparativos para el Mundial Júnior de Levantamiento de Pesas 2026

La organización del Campeonato Mundial Júnior de Levantamiento de Pesas IWF Cali 2026 continúa con los trabajos de planificación y alistamiento del evento que se realizará entre el 4 y el 11 de julio en el coliseo El Pueblo. La capital vallecaucana recibirá a delegaciones de distintos países en uno de los campeonatos juveniles más importantes del calendario internacional de halterofilia.

A 58 días del inicio de la competencia, la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas avanza en ajustes logísticos y operativos tras la reciente visita de inspección realizada por la Federación Internacional, que revisó aspectos relacionados con escenarios, hoteles, implementación deportiva y organización general del campeonato.

El presidente de la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas y director general del evento, William Peña Rodríguez, aseguró que la visita dejó un balance positivo y confirmó que continúan trabajando junto a las entidades gubernamentales para cumplir con los compromisos adquiridos para el desarrollo del certamen.

“Visitamos los hoteles, los escenarios y las bodegas donde tenemos la implementación. Tuvimos una visita excelente y tenemos que seguir cumpliendo para poder ejecutar el campeonato del mundo en la ciudad de Cali”, señaló Peña Rodríguez.

El dirigente también explicó que todavía hay algunos detalles menores por ajustar dentro del escenario deportivo, aunque aseguró que ya se trabaja de manera articulada con la Secretaría del Deporte, Indervalle y el Ministerio del Deporte para solucionarlos antes del inicio del campeonato.

Además del componente organizativo, la Federación Nacional confirmó el grupo de entrenadores que integrará el cuerpo técnico de la Selección Colombia para el Mundial Júnior.

El equipo estará conformado por Alicia Romero, de Bogotá; Alexander Guzmán, del Cauca; Omar Zambrano, del Atlántico; Ubaldina Valoyes, del Meta; Érica Muñoz, de Tolima; y Ana Margot Lemus, de Bolívar.

Por su parte, el entrenador jefe Luis Arrieta explicó que la conformación definitiva del seleccionado colombiano se realizará con base en los chequeos nacionales y el rendimiento de los atletas sub-17 en los Juegos Suramericanos de Panamá.

“Queremos escoger un buen equipo que nos pueda representar de la mejor manera en el gran evento que tendremos en casa”, afirmó Arrieta.

El Mundial Júnior de Levantamiento de Pesas en Cali se perfila como uno de los eventos deportivos internacionales más importantes que recibirá la ciudad durante este año.