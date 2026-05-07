Fundación AGM Huellas de Piedra dona nevera a la Fundación Refugio San Francisco de Asís

En un gesto de solidaridad y compromiso con la protección animal, la Fundación AGM Huellas de Piedra realizó la donación de una nevera a la Fundación Refugio San Francisco de Asís, organización liderada por Miguel García Navarro, quien desde hace más de 24 años dedica su vida al rescate y cuidado de perros y gatos abandonados en Cartagena.

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La historia de esta labor comenzó el 29 de octubre de 2002, cuando Miguel García decidió rescatar unas perritas que habían sido arrojadas a la basura y atropelladas. Desde entonces, nació la misión de proteger a cientos de animales en condición de abandono, convirtiendo su hogar en un refugio para los llamados “peluditos”.

Durante más de dos décadas, la Fundación Refugio San Francisco de Asís ha enfrentado grandes dificultades económicas y sociales para mantenerse en funcionamiento. Su fundador recordó que incluso sufrió amenazas y daños en su vivienda debido a las deudas acumuladas por sostener el refugio. Sin embargo, aseguró que el apoyo de personas y organizaciones solidarias ha sido clave para continuar adelante.

“Para nosotros esta nevera significa muchísimo. Era una necesidad grande que teníamos en el refugio y recibir este regalo de la Fundación AGM Huellas de Piedra nos llena de gratitud y esperanza. Solo tengo palabras de agradecimiento y pedirle a Dios muchas bendiciones para ellos”, expresó Miguel García Navarro.

Actualmente, el refugio alberga cerca de 50 perros y 87 gatos, muchos de ellos rescatados de las calles, abandonados o entregados por personas que no podían seguir cuidándolos. En años anteriores, la fundación llegó a atender hasta 162 perros y 92 gatos.

Por su parte, un vocero de la Fundación AGM Huellas de Piedra destacó que esta entrega busca respaldar la labor silenciosa y sacrificada que realizan los rescatistas y refugios de animales en Cartagena.

“En la Fundación AGM Huellas de Piedra creemos firmemente en el valor de apoyar a quienes dedican su vida al rescate y cuidado de los animales más vulnerables. Con esta donación queremos aportar un granito de arena al trabajo admirable que durante más de dos décadas ha liderado don Miguel García Navarro al frente de la Fundación Refugio San Francisco de Asís. Sabemos que las necesidades son muchas, pero también sabemos que cuando unimos esfuerzos podemos generar bienestar y esperanza para cientos de peluditos que hoy necesitan amor, protección y una segunda oportunidad”, manifestó el vocero.

Miguel García explicó que las principales necesidades del refugio continúan siendo el alimento diario, concentrado, proteínas y elementos básicos para garantizar el bienestar de los animales, especialmente ventiladores para las áreas donde permanecen las gatas embarazadas y sus crías.

Las personas interesadas en apoyar esta noble causa pueden comunicarse al número 301 460 8673, habilitado también para transferencias a través de Nequi y Daviplata.

La Fundación AGM Huellas de Piedra reafirmó con esta donación su compromiso con las iniciativas que trabajan por la protección y el bienestar animal en Cartagena y Bolívar.