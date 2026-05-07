Evacúan a militares que fueron víctimas de una asonada en Ataco, Tolima

Tolima

Tras casi 24 horas de la violenta asonada ocurrida en el corregimiento Santiago Pérez, en Ataco, durante un operativo contra la minería ilegal, el Ejército Nacional informó que ya fueron evacuadas las tropas del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales que permanecían retenidas por un grupo de personas en la estación de Policía local.

La institución castrense indicó que los militares, entre ellos los 13 que resultaron lesionados tras ser atacados con piedras, fueron trasladados en dos helicópteros hasta el Fuerte Militar de Tolemaida, donde recibirán atención médica.

“La evacuación del personal militar se desarrolla con total calma, luego de la presencia en el lugar de la Defensoría del Pueblo, la administración municipal de Ataco y el personero municipal, con el objetivo de dialogar con la comunidad que retenía a los militares”, destacó el Ejército.

En su comunicado a la opinión pública, la institución también advirtió que, una vez se valore el estado de salud de los uniformados, se instaurarán las denuncias correspondientes por las agresiones y la posterior retención que sufrieron los militares a manos de civiles que se opusieron a los operativos contra la extracción ilegal de oro.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Ataco, Henry Pérez, precisó que en total eran 36 los militares que permanecían retenidos al interior de la estación de Policía, pero el diálogo con las comunidades permitió su extracción segura.

De otro lado, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, aseguró que las disidencias de las Farc utilizaron a campesinos e incluso a niños como escudos humanos para impedir el desarrollo de las operaciones militares. Pese a esto, más tropas del Ejército continuarán en la zona de Santiago Pérez, en medio de una operación de largo aliento por parte de las autoridades.

“Queremos ratificar que continuaremos nuestra lucha contra la extracción ilegal que se está llevando a cabo en este municipio. Además, perseguiremos a los grupos delincuenciales que hacen parte de esta estructura criminal y que están instrumentalizando a la comunidad y también a los niños para impedir las operaciones de la fuerza pública”, sentenció la mandataria.