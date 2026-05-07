El Parque de La Marina será el “nuevo pulmón verde de Cartagena”

Esta semana, la Alcaldía de Cartagena y la Armada Nacional de Colombia iniciaron una hoja de ruta de trabajo conjunto para transformar el Parque de La Marina en un escenario verde con una gran plaza pública para Cartagena. Incluso, el alcalde Dumek Turbay lo proyecta como parada clave de la segunda fase del Gran Malecón del Mar hacia Bocagrande.

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Para lograrlo, el alcalde Dumek Turbay alcanzó un acuerdo histórico y clave con el vicealmirante Carlos Hernando Oramas, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, para que el Distrito pueda intervenir y renovar el Parque de La Marina, un escenario bajo la propiedad de la Armada Nacional.

El proyecto busca convertir este emblemático punto de la ciudad en un escenario de encuentro para cartageneros y turistas, fortaleciendo y mejorando las zonas verdes y ampliando los espacios para el esparcimiento familiar, la recreación infantil y la realización de eventos institucionales, culturales y cívicos.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, presentó ante la Fuerza Naval del Caribe su propuesta para transformar integralmente el Parque de La Marina, recuperando la zona del Patio de Banderas y reemplazando la actual piscina por una gran plaza cultural y espacio público abierto para el disfrute ciudadano.

La plazoleta principal existente se extenderá, eliminando la piscina actual en desuso, para consolidar una gran plaza pública multipropósito, que sirva como escenario para actos del Gobierno Distrital, eventos de la Armada Nacional, actividades culturales y celebraciones emblemáticas de ciudad.

“Este urbanismo no comprometerá ni un solo árbol o mata existente. Ni un solo metro cuadrado de zonas verdes ya existentes; sino al contrario: fortaleceremos la siembra de muchos más árboles, aspiró que más de 500, para que no haya un solo hueco o espacio sin arborizarse”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “No solo ejecutaremos a través del EPA Cartagena un robusto plan de Arborización y arbolado del sector, sino que se mantendrán y cuidarán los que están. Plantaremos entre 300 y 500. O más, pues estamos a la espera del estudio técnico del EPA sobre la capacidad de carga del parque para saber cuántos árboles podemos sembrar”.

Pulmón verde del Centro Histórico de Cartagena

El alcalde Dumek Turbay informó que el parque de La Marina, además de convertirse en un gran escenario público multipropósito, será el pulmón verde del Centro Histórico. “Y allí no solo ejecutaremos un robusto Plan de Arborización y Arbolado, sino que se mantendrá y cuidará todo lo que está registrado en el expediente arboreo. Y

realizaremos una gran jornada colectiva de siembra para el corredor verde que proyectamos para sector”, explicó el mandatario.

Y agregó: “El Parque de La Marina puede convertirse en un lugar de felicidad para Cartagena. Queremos fortalecer toda la zona verde, crear puntos de encuentro, espacios para niños y para que la comunidad disfrute gratuitamente de este lugar privilegiado frente al mar”.

El alcalde Dumek Turbay fue enfático en señalar que el Distrito cuenta con los recursos para intervenir la zona y reiteró que la visión de la Administración no contempla un desarrollo comercial cerrado ni un epicentro gastronómico.

“No queremos un espacio privatizado ni encerrado en una lógica comercial. Lo que queremos es una plazoleta gigante, abierta, viva, donde Cartagena pueda tener grandes encuentros ciudadanos, donde podamos instalar un árbol de Navidad monumental y donde la gente sienta que este espacio le pertenece”, agregó el mandatario.

La intervención también se articula con la visión urbanística del Distrito para consolidar el Corredor Histórico y potenciar este sector como una verdadera puerta de entrada al Centro Histórico de Cartagena.

“Incluso, cuando la segunda fase del Gran Malecón del Mar pase por esta zona, en su rumbo hacia Bocagrande, el Parque de La Marina se convertirá en una estación importante que debe estar completamente integrada a este megaproyecto, como está previsto con el Parque Lineal de Crespo”, puntualizó Dumek Turbay.

Y concluyó: “Tras el éxito urbanístico y social del nuevo Corredor Histórico, ahora es el turno de seguir con esa senda transformadora en el Parque de La Marina”.