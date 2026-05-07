Distrito abre curso-concurso “Voces de la Cartageneidad 2026”

La Escuela de Gobierno y Liderazgo abre convocatoria para el Segundo Curso-Concurso de Historia y Oratoria ‘Voces de la Cartageneidad 2026’

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, en convenio con Fundación Universitaria Colombo Internacional – UNICOLOMBO, abrió oficialmente la convocatoria para participar en el segundo Curso-Concurso de Historia y Oratoria “Voces de la Cartageneidad 2026”, una apuesta formativa y cultural orientada a fortalecer el sentido de pertenencia y la valoración de nuestra identidad cartagenera.

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Esta iniciativa integra historia, arte, expresión oral y corporal, promoviendo espacios donde niños, niñas y jóvenes puedan construir voces críticas, creativas y comprometidas con la ciudad. Más que una competencia, “Voces de la Cartageneidad” se consolida como una experiencia pedagógica que invita a reconocer nuestras raíces, comprender el presente y proyectar con orgullo la Cartagena que queremos contar.

La convocatoria está dirigida a las instituciones educativas oficiales del Distrito, las cuales podrán postular estudiantes en las categorías Infantil (8 a 12 años) y Juvenil (13 a 17 años), en las modalidades de Poesía, Cuento y Discurso. Cada participante contará con el acompañamiento de un docente titular y el respaldo del equipo interdisciplinario de la Escuela de Gobierno y Liderazgo durante todo el proceso de formación y concurso.

El segundo Curso-Concurso se desarrollará en las siguientes fases:

• Fase 1: Convocatoria e Inscripciones

Del 5 al 9 de mayo de 2026.

• Fase 2: Formación Lúdico-Pedagógica – Curso de Historia de Cartagena de Indias

Del 11 al 15 de mayo de 2026.

• Fase 3: Concurso de Oratoria

Etapa 1: Evaluación Escrita (Eliminatoria): 21 de mayo de 2026.

Etapa 2: Evaluación Oral (Clasificatoria): 29 de mayo de 2026.

• Gran Final y Premiación: 1 de junio de 2026.

Asimismo, el trabajo articulado con distintas entidades del Distrito permitirá ampliar el alcance de esta estrategia, generando un mayor impacto en la ciudadanía y consolidando un proceso que exalta la memoria, la identidad y la participación.

Desde la Administración Distrital se extiende esta invitación a quienes deseen formarse, expresarse y representar con dignidad y convicción la esencia de Cartagena. Cartagena necesita voces que la cuenten.

Las instituciones interesadas podrán realizar el proceso de inscripción a través del siguiente enlace: Formulario de inscripción Voces de la Cartageneidad 2026 o enviando la documentación requerida al correo institucional soycartagena@cartagena.gov.co.