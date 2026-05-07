Cormagdalena busca impulsar proyectos estratégicos alrededor del río Magdalena

Con el propósito de fortalecer la articulación institucional, escuchar las necesidades de los territorios y avanzar en una agenda común para el desarrollo sostenible del río Magdalena, Cormagdalena lideró en Cartagena la Cumbre de Mandatarios del Río Magdalena – Edición Cuenca Baja, un espacio de diálogo y trabajo conjunto con gobernadores, alcaldes, alcaldesas, delegados territoriales, equipos técnicos y representantes del Gobierno Nacional.

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La jornada estuvo dirigida a los municipios ribereños de la cuenca baja del río Magdalena, pertenecientes a los departamentos de Bolívar, Magdalena, Atlántico, Cesar y Sucre, territorios estratégicos para la navegabilidad, la sostenibilidad ambiental, el desarrollo portuario, la gestión de regalías y el fortalecimiento de proyectos que impacten directamente a las comunidades.

Durante el encuentro, los mandatarios locales participaron en espacios de diálogo, resolvieron inquietudes, presentaron propuestas y avanzaron en la identifi cación de proyectos prioritarios para sus municipios, especialmente en temas relacionados con regalías ribereñas, desarrollo territorial, infraestructura, sostenibilidad y aprovechamiento responsable del río.

El director ejecutivo de Cormagdalena, Álvaro José Redondo Castillo, destacó que esta cumbre hace parte de una apuesta institucional por acercar la Corporación a los territorios y construir soluciones de manera articulada con quienes conocen de primera mano las necesidades de las comunidades ribereñas.

“El río Magdalena no se gestiona desde un escritorio, se construye escuchando a los territorios. Por eso estamos aquí, con los alcaldes y sus equipos técnicos, para trabajar juntos en proyectos que respondan a las verdaderas necesidades de nuestra gente ribereña”, afi rmó Redondo Castillo.

El director también resaltó que la cuenca baja representa una zona clave para la competitividad del país, por su conexión con los puertos, su vocación productiva y su importancia ambiental y social.

“La cuenca baja del río Magdalena tiene un papel fundamental en el desarrollo de Colombia. Aquí confl uyen oportunidades para la navegación, el comercio, el turismo, el ambiente y la vida de miles de familias. Desde Cormagdalena queremos que cada proyecto tenga sentido territorial y que las regalías se conviertan en obras y bienestar para las comunidades”, agregó.

La agenda contó con la participación del gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padaui; representantes de gobernaciones de la región; y delegados del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, quienes socializaron avances y oportunidades en materia de vivienda rural, desarrollo territorial y proyectos de impacto para las regiones.

Uno de los momentos centrales de la cumbre fue la presentación técnica liderada por la Ofi cina Asesora de Planeación de Cormagdalena, en la que se explicaron los parámetros, lineamientos y procesos para la asignación y uso de las regalías de los municipios ribereños. Este espacio permitió brindar mayor claridad a los mandatarios sobre las oportunidades de estructuración y gestión de iniciativas estratégicas para sus territorios.

Posteriormente, se desarrollaron mesas de trabajo entre los equipos técnicos de Cormagdalena y los municipios participantes, con el fi n de revisar necesidades puntuales, identifi car proyectos prioritarios y avanzar en una ruta de acompañamiento institucional que permita fortalecer la gestión local alrededor del río Magdalena.

¿Qué sigue para la Corporación?

Durante su intervención, el director ejecutivo de Cormagdalena, Álvaro José Redondo Castillo, presentó las principales apuestas de la entidad para los próximos años: avanzar en las obras de encauzamiento del río Magdalena y consolidar la visión de transformar a Cormagdalena en la Agencia Nacional de los Ríos.

El director explicó que las obras de encauzamiento serán clave para fortalecer la navegabilidad, la seguridad operacional y la competitividad del principal corredor fluvial del país, con una visión de futuro orientada a consolidar un río más navegable, seguro y competitivo.

Asimismo, planteó que la transformación de Cormagdalena en la Agencia Nacional de los Ríos permitiría llevar la experiencia técnica, institucional y territorial de la Corporación a otros ríos estratégicos del país, como el Cauca, Atrato, Meta, Guaviare, Amazonas, Putumayo, Caquetá, Sinú y San Jorge, entre otros.

Esta apuesta ampliaría el alcance de la entidad, pasando de 13 departamentos y 130 municipios vinculados al río Magdalena, a una cobertura potencial de 23 departamentos y cerca de 760 municipios. Además, permitiría fortalecer la inversión para los ríos del país, con una proyección de recursos que pasaría de aproximadamente 150.000 millones a 700.000 millones de pesos.

Con esta hoja de ruta, Cormagdalena reafi rma su compromiso con la navegabilidad, el desarrollo sostenible y el bienestar de los territorios ribereños del país.