Consumo de Cemento en Colombia creció 5.4% en 2025 según el DANE

El mercado del cemento gris en Colombia ha atravesado un ciclo de ajuste y transformación sin precedentes durante la última década. Tras alcanzar un pico histórico de 13.5 millones de toneladas en 2022, el sector se enfrentó un enfriamiento que puso a prueba la resiliencia de la industria.

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Según cifras oficiales del DANE, el año 2024 marcó el punto más bajo de esta fase contractiva, con una caída del 5.0% en los despachos nacionales, totalizando apenas 12.2 millones de toneladas.

Este retroceso estuvo vinculado a la desaceleración de grandes proyectos de infraestructura y una pausa en la edificación masiva. Sin embargo, el panorama para el cierre de 2025 revela una recuperación leve y estratégica.

El sector registró un crecimiento del 5.4%, aumentando el volumen de despachos a 12.9 millones de toneladas. Si bien esta cifra aún se sitúa por debajo del récord de 2022, el análisis profundo de los datos muestra un cambio estructural en el consumo.

El canal de comercialización (retail) se ha consolidado como el pilar del mercado, capturando una participación dominante del 60.5%, mientras que las concreteras y constructoras representan el 21.9% y 12.9% respectivamente.

Pero toda la atención se la lleva el cemento empacado que ha alcanzado una participación histórica del 69.2% del mercado total, lo que representa un incremento de 2.1 puntos porcentuales frente a 2024.

Este fenómeno explica por qué el canal retail crece de manera significativa: la demanda actual está siendo impulsada por la autoconstrucción, las remodelaciones y las obras de pequeña escala gestionadas a través de ferreterías, compensando la fragilidad de los despachos a granel destinados a grandes obras.

Caso RegionesA nivel regional, la region Centro se mantiene como el mercado principal con un 24.1% de los despachos (3.11 millones de toneladas).

No obstante, la región Caribe emerge como el foco de mayor dinamismo, registrando un crecimiento del 8.0% en 2025 y posicionándose como el tercer mercado más importante con el 19.7% de participación.

Con un inicio de 2026 que ya reporta un alza del 4.4% en febrero, la industria se encamina hacia una estabilización optimista apoyada en el consumo minorista y la capilaridad regional