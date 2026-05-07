Cemento País confirma su liderazgo en PROCEMCO 2026

El máximo encuentro de la construcción con cemento y concreto en América Latina marca la pauta técnica del sector, y Cemento País dijo presente una vez más.

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En un sector que evoluciona constantemente, Cemento País cumple su cita en el evento más importante de la industria: la REUNIÓN DEL CEMENTO Y EL CONCRETO – PROCEMCO 2026, que se desarrolla del 6 al 8 de mayo en Cartagena.

Son tres días de innovación, conocimiento y networking, con una agenda académica de alto nivel enfocada en durabilidad, sostenibilidad y nuevas tecnologías aplicadas a la construcción.

El evento también contará con actividades sociales para fortalecer los lazos gremiales, una muestra comercial con soluciones de vanguardia, reuniones corporativas estratégicas y espacios diseñados para generar oportunidades reales de negocio, además de demostraciones en vivo de productos y procesos constructivos.

Carlos Espinosa Osorio, gerente Comercial de Cemento País, destacó la importancia de participar en este escenario: “PROCEMCO es el espacio donde el cálculo se encuentra con la obra. Asistimos para generar sinergias en el sector. Nuestra apuesta es técnica: concretos de alto desempeño, asesorías especializadas y eficiencias para proyectos de alto impacto en la sociedad. Estar aquí ratifica nuestro compromiso con la calidad que construye país”.