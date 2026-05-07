Caso de perrita abusada por un habitante de calle genera indignación en el Tolima

Tolima

El caso de Estrella, una perrita criolla que fue abusada sexualmente por un habitante de calle en el municipio de Chaparral, ha generado indignación en el departamento del Tolima. El animal lucha por su vida y tuvo que ser trasladado hasta el Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima, en Ibagué, para ser atendido.

La directora de Derechos Humanos de la Gobernación del Tolima, Lina Sandoval, se mostró preocupada por los actos cometidos presuntamente por un adulto mayor en condición de calle.

“Estos hechos son lamentables, reprochables y no se deben permitir. En Colombia ya existen varias normatividades, aproximadamente cuatro leyes, que buscan garantizar y proteger los derechos de todos los seres sintientes. Lamentablemente, Estrella llevaba ocho días en esa situación, aunque nos enteramos hace apenas dos días”, contó.

Según la funcionaria, Estrella presenta un alto grado de anemia, lo que suele ser un indicador del abuso sexual debido a hemorragias internas o posibles desgarramientos.

“Es una grave situación que presentan después de una violación, porque hay un rompimiento de tejidos. Entonces, cuando internamente hay sangrados, el cuerpo se desestabiliza y, si no se le presta atención de manera inmediata, pueden verse comprometidos varios órganos”, explicó Sandoval sobre el grave riesgo que corre el animal de perder la vida.

También trascendió que la Fiscalía General de la Nación logró identificar plenamente al presunto agresor de la perrita, quien podría afrontar un proceso judicial por el delito de maltrato animal agravado.

“Hago un llamado a la comunidad para que no vaya a hacer justicia por mano propia. No está bien que el habitante de calle sea golpeado o que incluso se atente contra su vida. Hay que dejar que la justicia dictamine el castigo apropiado y la pena correspondiente, pero no generar mayores perjuicios para una persona de la que no sabemos en qué estado mental se encontraba. No hay justificación, pero tampoco queremos que otro ciudadano se vea involucrado en lesiones personales u homicidio”, enfatizó.

Por último, la directora anunció que continúan los esfuerzos en el Hospital Veterinario de Ibagué para intentar salvar la vida de Estrella.