Buscan proteger y registrar la marca del tradicional sombrero de Pindo en el Huila

Neiva

El Gobierno departamental puso en marcha la creación del Plan Especial de Salvaguardia (PES) para la tejeduría de Pindo, una estrategia que busca proteger el conocimiento ancestral detrás del tradicional sombrero huilense y avanzar hacia el registro de una marca colectiva que represente esta manifestación cultural.

La iniciativa involucra a las alcaldías de Neiva y Palermo, así como a comunidades indígenas y campesinas del corregimiento de San Luis, donde se concentra el cultivo de la palma de Pindo, materia prima esencial para la elaboración de los sombreros. Allí, comunidades Pijao y Nasa lideran acciones para preservar los cultivos y garantizar la continuidad de esta tradición artesanal.

Los voceros del proyecto explicaron que, el proceso contempla la construcción de documentos técnicos para consolidar el Plan Especial de Salvaguardia y avanzar en el reconocimiento formal de la tejeduría. Mientras tanto, Gerardo Aldana García, profesional de la Secretaría de Cultura del Huila añadió “con el Plan Especial de Salvaguardia, buscamos que el sombrero de Pindo sea reconocido y respetado, iniciando con una visita directa a los cultivos en San Luis para trabajar de la mano con quienes cuidan la tierra”.

El proyecto también incluye talleres de sensibilización y asociatividad entre artesanos y cultivadores, mesas de trabajo interinstitucionales y visitas técnicas a los cultivos en San Luis. Además, entidades como el Sena Huila participarán en estrategias de relevo generacional e innovación, con el objetivo de convertir el sombrero de Pindo en un símbolo de sostenibilidad económica y soberanía cultural para las familias de la región.