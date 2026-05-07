Abiertas inscripciones para el programa Mi Primera Chamba en Cartagena

A partir de este 7 de mayo, los interesados podrán postularse al programa, que busca fortalecer las competencias laborales y facilitar el acceso de los jóvenes a escenarios de práctica y aprendizaje en diferentes dependencias distritales.

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“Con Mi Primera Chamba seguimos generando oportunidades para que los jóvenes cartageneros fortalezcan sus habilidades, adquieran experiencia y se preparen para el mundo laboral”, expresó Yira Morales.

Esta iniciativa, liderada por Dumek Turbay, está dirigida a jóvenes entre 18 y 28 años que cursan o han culminado programas técnicos, tecnológicos o profesionales en los que la práctica laboral sea requisito para obtener el título.

El programa hace parte de las acciones impulsadas por la administración distrital para promover la inclusión laboral juvenil y generar oportunidades de crecimiento profesional para los jóvenes de la ciudad.

Link de inscripción: https://miprimerachamba.cartagena.gov.co