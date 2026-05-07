Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

07 may 2026 Actualizado 23:41

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Abiertas inscripciones para el programa Mi Primera Chamba en Cartagena

Estrategia orientada a brindar oportunidades de experiencia laboral y formación a jóvenes cartageneros

Abiertas inscripciones para el programa Mi Primera Chamba en Cartagena

Abiertas inscripciones para el programa Mi Primera Chamba en Cartagena

Abiertas inscripciones para el programa Mi Primera Chamba en Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

A partir de este 7 de mayo, los interesados podrán postularse al programa, que busca fortalecer las competencias laborales y facilitar el acceso de los jóvenes a escenarios de práctica y aprendizaje en diferentes dependencias distritales.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Con Mi Primera Chamba seguimos generando oportunidades para que los jóvenes cartageneros fortalezcan sus habilidades, adquieran experiencia y se preparen para el mundo laboral”, expresó Yira Morales.

Esta iniciativa, liderada por Dumek Turbay, está dirigida a jóvenes entre 18 y 28 años que cursan o han culminado programas técnicos, tecnológicos o profesionales en los que la práctica laboral sea requisito para obtener el título.

El programa hace parte de las acciones impulsadas por la administración distrital para promover la inclusión laboral juvenil y generar oportunidades de crecimiento profesional para los jóvenes de la ciudad.

Link de inscripción: https://miprimerachamba.cartagena.gov.co

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir