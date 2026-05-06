TIMØ entra en “The Future 25” de Rolling Stone y consolida su lugar en el pop latino

TIMØ ha sido seleccionado por Rolling Stone como parte de “The Future 25” en 2026, una prestigiosa lista que cada año destaca a los 25 artistas emergentes que están marcando el rumbo de la música en Latinoamérica y el mundo.

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“The Future 25” es una iniciativa de Rolling Stone en español que busca identificar a las voces que están definiendo el futuro de la música.

La lista reúne a artistas de distintos géneros y países, desde el pop y el rock hasta la música urbana y el folk, resaltando propuestas innovadoras, auténticas y con gran proyección internacional.

Ser parte de este listado significa entrar en el radar global como una figura clave en la transformación de los sonidos contemporáneos.

Este reconocimiento llega en un momento clave para la agrupación conformada por Alejo, Andy y Pepa, quienes han construido un proyecto musical basado en la honestidad y la vulnerabilidad como ejes centrales de su propuesta.

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“La vulnerabilidad no es un recurso, sino el eje central”, han expresado los integrantes, subrayando cómo sus canciones funcionan como confesiones.

TIMØ ha apostado por un sonido que retoma la esencia del pop latino de los 2000 y la reinterpreta desde una sensibilidad contemporánea.

Guitarras limpias, melodías directas y letras que transitan entre la melancolía y la esperanza han definido un lenguaje emocional honesto, capaz de generar una conexión profunda con su audiencia.

Ese estilo encuentra su punto más alto en Canto pa’ no llorar, su más reciente álbum, que trasciende el formato musical para convertirse en un refugio emocional.

Más que una colección de canciones, el proyecto se siente como una declaración de principios, un espacio donde la tristeza se transforma en energía compartida y las emociones difíciles se convierten en un lenguaje común.

Rolling Stone reconoce a la agrupación como una de las voces que están redefiniendo la manera en que el género puede ser sentido y vivido, consolidando su posición en la industria musical.

Además, la banda se prepara para un hito histórico: el próximo 5 de diciembre TIMØ se presentará por primera vez en el Movistar Arena de Bogotá.