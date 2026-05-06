Reconocido estudio de cine de animación japonés Ghibli, Premio Princesa de Comunicación y Humanidad

El estudio de cine de animación japonés Ghibli ha sido galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2026, al que optaban 48 candidaturas procedentes de veinte países, por la “sensibilidad” y los “valores humanistas” de sus creaciones.

Así lo ha anunciado el presidente del jurado que ha concedido el galardón, el director del Museo del Prado, Miguel Falomir.

Studio Ghibli, fundado en 1985 por el director Hayao Miyazaki, Isao Takahata —creador de las populares series ‘Heidi’ (1974) y ‘Marco’ (1976)— y Toshio Suzuki, ha realizado más de una veintena de largometrajes, muchos de los cuales se volvieron éxitos internacionales como la oscarizada ‘Sen to Chihiro no kamikakushi’ (El viaje de Chihiro/Spirited Away, 2001).

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Sus películas han sido distinguidas con tres premios de la Academia de Hollywood, además del Óscar honorífico que recibió en 2014 Miyazaki, que obtuvo también el Premio Donostia 2024 por su carrera.

La productora nipona ha sido distinguida también con la Palma de Oro de Honor del Festival de Cannes, concedida por primera vez a un colectivo en la historia del certamen francés.

El jurado del Premio Princesa de Comunicación y Humanidades 2026 ensalzó la “sensibilidad” y los “valores humanistas” de las creaciones de Studio Ghibli, del que destacó que ha “transformado excepcionalmente la creatividad en conocimiento y comunicación”.

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Además, valoró que, “mediante un proceso artesanal de gran imaginación”, el estudio “ha creado historias universales llenas de sensibilidad y de valores humanistas” como “la empatía, la tolerancia y la amistad, así como el respeto por las personas y la naturaleza”.

“Sus películas trascienden generaciones y fronteras, y son un referente para los desafíos de la sociedad globalizada y la protección del medio ambiente”, resalta el acta leída en Oviedo (norte de España), y que añade que el cine de Studio Ghibli ensalza “la belleza de lo cotidiano y convierte en parte esencial de sus narraciones los instantes de silencio y contemplación”.

Studio Ghibli es el séptimo galardonado de nacionalidad japonesa en la historia de los Premios Princesa de Asturias, que este año alcanzan su cuadragésima sexta edición.

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Anteriores galardonados

El estudio toma el relevo como ganador de este galardón del filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, uno de los pensadores más innovadores en la crítica de la sociedad actual.

De acuerdo al reglamento de los Premios Princesa de Asturias, este galardón está destinado a distinguir “la labor de cultivo y perfeccionamiento de las ciencias y disciplinas consideradas como actividades humanísticas y de lo relacionado con los medios de comunicación social en todas sus expresiones”.

En las ediciones más recientes también han sido reconocidos con este premio la historietista, cineasta y pintora franco-iraní Marjane Satrapi (2024), el filósofo, escritor y profesor italiano Nuccio Ordine (2023); el periodista y escritor Adam Michnik (2022); y la periodista y escritora estadounidense Gloria Steinem (2021).

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También la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) y el Hay Festival of Literature & Arts (2020); el Museo del Prado (2019) y la periodista Alma Guillermoprieto (2018).

El Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades ha sido la segunda de las ocho categorías de estos galardones en fallarse este año, después de que la semana pasada se concediera el de las Artes a la cantante, compositora, escritora y activista estadounidense Patti Smith.

Aún quedan por fallarse los premios de Investigación Científica y Técnica, el 13 de mayo; Cooperación Internacional, el 20 de mayo; Ciencias Sociales, el 26 del mismo mes; Deportes, el 3 de junio; Letras, el 10 de junio, y Concordia, el 17 de junio.

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El acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebra tradicionalmente en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por los reyes de España, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el Teatro Campoamor de Oviedo.

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