Padre e hija fueron atacados a disparos en Magangué: la mujer falleció y el hombre lucha por su vida

Un trágico hecho con arma de fuego ocurrió en el municipio de Magangué- Bolívar, con los protagonistas habituales. Dos sicarios en motocicleta.

Esta vez las balas se escucharon en el barrio Villa Marcela, hasta donde llegaron los pistoleros y dispararon contra Carmelo Rodríguez Barrios de 54 años y Neris Rodríguez Menco, de 31; padre e hija. En medio de la confusión y un vecindario que ya empezaba a ponerse en alerta, los sujetos huyeron del lugar con rumbo desconocido.

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Mientras tanto, los lesionados fueron remitidos al hospital La Divina Misericordia donde los esfuerzos del personal médico fueron insuficientes para mantener a la mujer con vida. Por su parte el hombre, se encuentra bajo pronóstico reservado luego de recibir varios impactos.

Sobre el fatal incidente, no hay una hipótesis clara y se presume que la hoy occisa no era el objetivo inicial de los atacantes.