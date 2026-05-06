Mi Banda Sonora con Onésimo Gonzáles

Nos acompaño en mi Banda Sonora Onésimo González Biojó, maestro vichero del Pacífico colombiano, productor de la marca Mano de Buey, y el primer elaborador de viche puro que recibió el Registro Sanitario Artesanal Étnico del INVIMA, abriendo camino para la comercialización formal de esta bebida ancestral fuera de los territorios tradicionales.