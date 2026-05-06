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06 may 2026 Actualizado 22:23

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Mi Banda Sonora con Onésimo Gonzáles

La historia del primer productor de viche en recibir el registro Sanitario Artesanal Étnico INVIMA.

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Nos acompaño en mi Banda Sonora Onésimo González Biojó, maestro vichero del Pacífico colombiano, productor de la marca Mano de Buey, y el primer elaborador de viche puro que recibió el Registro Sanitario Artesanal Étnico del INVIMA, abriendo camino para la comercialización formal de esta bebida ancestral fuera de los territorios tradicionales.

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