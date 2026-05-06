Líder comunal resulta herido en ataque en la vía Cúcuta-El Zulia

Cúcuta.

Un nuevo hecho de violencia se registró en el área metropolitana de Cúcuta, esta vez en el sector de Urimaco, sobre la vía que comunica con el municipio de El Zulia, donde un líder comunal resultó herido tras ser interceptado por desconocidos.

La víctima fue identificada como Silvio Antonio Toloza Rubio, presidente de la Junta de Acción Comunal del casco urbano de San Cayetano, quien, según las primeras versiones, habría sido atacado y resultó lesionado al intentar defenderse.

Tras lo ocurrido, el líder fue auxiliado por personas que transitaban por la zona y trasladado de inmediato al Hospital Juan Luis Londoño, donde permanece bajo atención médica.