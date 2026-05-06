Inclusivo Fundación capacita a jóvenes especiales para el mercado laboral de Cartagena

La Inclusivo Fundación anuncia con orgullo la apertura oficial de su espacio formativo y experiencial, un proyecto que nace del amor, la resiliencia y la visión de una madre cuidadora que decidió transformar la realidad de jóvenes con discapacidad en la ciudad.

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Durante los últimos dos años, 40 jóvenes han sido parte de un proceso integral de formación desarrollado en alianza con la Universidad de Cartagena, en áreas clave como mesero-bar, repostería y camarería. Este proceso ha tenido como objetivo prepararlos para la vida laboral y ocupacional, especialmente en sectores estratégicos para la ciudad como la hotelería y el turismo.

Hoy, este sueño se materializa en un espacio vivo: Inclusivo, un laboratorio social donde la comunidad podrá vivir una experiencia real de inclusión. Aquí, los visitantes no solo disfrutarán de productos elaborados por los jóvenes, sino que también tendrán la oportunidad de aprender de ellos valores fundamentales como el respeto, la empatía y el amor por lo que hacen.

Además, como parte de su identidad cultural, los jóvenes liderarán talleres vivenciales donde compartirán saberes y expresiones propias del Caribe, como el baile de la champeta, convirtiéndose en maestros de una experiencia transformadora para todos los asistentes.

“Inclusabor no es solo un lugar, es una oportunidad. Es la posibilidad de demostrar que, con formación y acompañamiento, nuestros jóvenes pueden aportar, crecer y ser parte activa de la sociedad”, señala la dirección de la fundación.

Este proyecto busca no solo visibilizar el talento de los jóvenes, sino también invitar a la ciudadanía, empresas y actores del sector turístico a sumarse a esta iniciativa que promueve una ciudad más incluyente, consciente y humana.

La invitación está abierta para que propios y visitantes se conecten con esta experiencia, apoyen el proceso y se conviertan en aliados de una causa que transforma vidas.

Sobre Inclusivo FundaciónInclusivo es un centro de formación para el trabajo que busca preparar a jóvenes con discapacidad para su inserción laboral y ocupacional, fortaleciendo sus habilidades en áreas relacionadas con el turismo y la hospitalidad en Cartagena de Indias.