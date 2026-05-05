ISA nombró a Olga Castaño como presidenta (e) y Ricardo Roa no logró ser presidente de junta

Interconexión Eléctrica (ISA) nombró a Olga Patricia Castaño Díaz, actual vicepresidente de Estrategia, como presidente encargada, tras la anulación del cargo del Consejo de Estado a Jorge Carrillo.

Además, reeligieron, por unanimidad, a Juan Pablo Zárate Perdomo como presidente de la Junta Directiva, quien es miembro independiente y se venía desempeñando como presidente de la misma desde abril de 2025.

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Con esto, se disipó la posibilidad de que Ricardo Roa llegara a la presidencia de la junta. Hoy él hace parte del Comité de Gobierno Corporativo, Sostenibilidad Tecnología e Innovación de la compañía de transmisión eléctrica.

¿Quién es la nueva presidente (e)?

Olga Patricia es administradora de empresas de la Universidad de Antioquia, con un Master of Science in Operational Research, de la Universidad de Lancaster, Inglaterra y un certificado en General Management and Advanced Leadership en la Universidad de Cambridge, Inglaterra.

Olga Patricia lleva 26 años en la compañía donde, entre otros, ha desempeñado cargos como Gerente de Gestión Corporativa en ISA Vías en Chile y lideró la transformación organizacional que derivó en la separación del rol matriz de ISA en 2013; adicionalmente, ha liderado las últimas cuatro formulaciones estratégicas de ISA y su implementación.