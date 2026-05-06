En vehículo hurtado y que provocó encuentro con fuerza pública autoridades descubren arsenal

Norte de Santander

Luego de los hechos violentos que se presentaron entre integrantes del Eln y de la fuerza pública en la recuperación de un vehículo hurtado en el municipio de Aguachica y que era llevado a la región del Catatumbo las autoridades descubrieron un arsenal.

En esa acción a la altura del municipio de El Carmen resultó herido el subintendente de la Policía de Norte de Santander Luis Miguel Burgos y un guerrillero lesionado que huyó del lugar.

Luego de una persecución y donde el vehículo tipo camioneta resulto volcado, las autoridades descubrieron una caleta que iba hacer llevada a la zona norte del departamento.

Al interior del vehículo se encontraron fusil Galil ice que había sido hurtado al Inpec recientemente, pistola Five Seven ,423 cartuchos cal 5.56, granadas de fragmentación, proveedores de fusil, proveedor de pistola (cal 5.7), radios Motorola, binoculares ,miras telescópicas, indicador lazerico, USB, seis teléfonos celulares, chaleco balístico, uniformes camuflados , brazaletes de ELN, pañoletas del ELN, morrales, gorra y logos del INPEC.

El material incautado fue dejado a disposición de la autoridad competente.