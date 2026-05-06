“No nos sentimos seguros”: Personero de Ocaña

Norte de Santander

Las autoridades en el municipio de Ocaña llamaron la atención sobre la percepción de inseguridad que se mantiene en esa población, al norte del departamento.

El personero Jorge Bohórquez dijo a Caracol Radio que “sentimos que las medidas que anuncia el gobierno nacional son paliativos, no hay presencia permanente, acompañamiento o respuesta a las necesidades de seguridad que reclaman los ocañeros”.

“Nadie se siente seguro, cuando viajamos a Cúcuta vamos con el credo en la mano, desaparecieron los controles viales del Ejército Nacional y cada día hay más vulnerabilidad” dijo el ministerio público.

Precisó que lamentablemente las conclusiones de consejos de seguridad se aplican 24 horas y después vuelve la compleja situación.

Ocaña es el municipio más afectado hoy por una ola de secuestros que mantiene a un grueso número de personas privadas de la libertad.