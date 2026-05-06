Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 may 2026 Actualizado 13:25

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast

“No nos sentimos seguros”: Personero de Ocaña

Ministerio público hace reparos sobre las promesas del gobierno nacional

Jorge Bohórquez, personero de Ocaña. Foto: Personería de Ocaña.

Jorge Bohórquez, personero de Ocaña. Foto: Personería de Ocaña.

Jorge Bohórquez, personero de Ocaña. Foto: Personería de Ocaña.

Norte de Santander

Las autoridades en el municipio de Ocaña llamaron la atención sobre la percepción de inseguridad que se mantiene en esa población, al norte del departamento.

El personero Jorge Bohórquez dijo a Caracol Radio que “sentimos que las medidas que anuncia el gobierno nacional son paliativos, no hay presencia permanente, acompañamiento o respuesta a las necesidades de seguridad que reclaman los ocañeros”.

“Nadie se siente seguro, cuando viajamos a Cúcuta vamos con el credo en la mano, desaparecieron los controles viales del Ejército Nacional y cada día hay más vulnerabilidad” dijo el ministerio público.

Precisó que lamentablemente las conclusiones de consejos de seguridad se aplican 24 horas y después vuelve la compleja situación.

Ocaña es el municipio más afectado hoy por una ola de secuestros que mantiene a un grueso número de personas privadas de la libertad.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir