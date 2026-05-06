Cárcel para hombre por presunto abuso sexual contra una menor en Turbaco, Bolívar

El procesado fue capturado en cumplimiento de una orden judicial en Cartagena (Bolívar). // Fiscalía

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a un hombre de 40 años que estaría comprometido en agresiones sexuales contra una menor de edad, familiar de su compañera sentimental.

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El ente investigador aportó elementos materiales probatorios que evidenciaron que, en 2019, al ahora procesado habría realizado tocamientos de índole sexual a una sobrina de su compañera sentimental.

Los abusos ocurrieron en Turbaco (Bolívar) cuando la víctima tenía 6 años, y se habrían prolongado hasta cumplir los 7.

La captura del supuesto agresor fue materializada por la Policía Nacional el pasado 30 de abril en vía pública de Cartagena (Bolívar), en cumplimiento de una orden judicial.

El ahora procesado negó su responsabilidad frente al delito de actos sexuales con menor de 14 años que le imputó un fiscal de la Seccional Bolívar.