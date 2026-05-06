Arranca en Cali el Campeonato Nacional Interligas de Natación 2026

Del 6 al 10 de mayo, la ciudad será sede del Campeonato Nacional Interligas de Natación Carreras 2026, una de las competencias más importantes del calendario nacional que reunirá a los mejores nadadores del país junto a delegaciones internacionales invitadas.

El certamen, organizado por la Federación Colombiana de Natación y la Liga Vallecaucana de Natación, se llevará a cabo en las Piscinas Olímpicas Hernando Botero O’byrne, en categorías Juvenil A, Juvenil B, Junior y Mayores.

Además de su nivel competitivo, el campeonato tendrá un valor estratégico: cuenta con aval de World Aquatics y será clasificatorio a eventos del ciclo olímpico como los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Suramericanos 2026, así como otros torneos internacionales.

La competencia se desarrollará en piscina de 50 metros con cronometraje electrónico, y los tiempos registrados también podrán ser válidos para eventos como el PanAm Aquatics por categorías, el Mundial de Piscina Corta y los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Programación de competencias

El evento contará con un amplio calendario de pruebas individuales y relevos, distribuidos así:

Miércoles: 400 m combinado individual, 100 m libre, 50 m pecho, 50 m espalda, 4x200 m relevo libre

Jueves: 50 m libre, 100 m espalda, 200 m mariposa, 1500 m libre, 4x100 m relevo libre mixto

Viernes: 100 m pecho, 200 m espalda, 400 m libre, 4x50 m relevo libre

Sábado: 100 m mariposa, 200 m pecho, 800 m libre, 4x100 m relevo combinado

Domingo: 200 m libre, 200 m combinado, 50 m mariposa, 4x100 m relevo combinado mixto

Las jornadas se dividirán en preliminares desde las 9:00 a.m. y finales a partir de las 5:30 p.m.

La convocatoria incluyó ligas de todo el país y equipos extranjeros. Para muchos nadadores, será una oportunidad decisiva en su camino hacia selecciones nacionales y competencias internacionales. Mientas que Cali reafirma su papel como epicentro deportivo en Colombia, al albergar una competencia que es determinante en la proyección del talento nacional.