Alejandra Espinosa regresa a la Dirección Ejecutiva de Colectivo Traso

El Colectivo de Transformación Social (TRASO) ha decidido robustecer su estructura de mando en un año histórico para la institución. La Junta Directiva anunció el retorno de Alejandra Espinosa Harris como Directora Ejecutiva, una designación que busca consolidar el peso institucional de la organización y elevar su capacidad de incidencia en el desarrollo del territorio.

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Con una sólida formación académica que incluye una maestría en Proyectos de Desarrollo Sostenible y estudios en Ciencias Políticas, Espinosa Harris no es una desconocida para el sector gremial. Lideró Traso con éxito durante una década, periodo en el que la organización se posicionó como referente de articulación social. Tras su reciente paso por el sector público —donde fungió como Asesora del Despacho del Alcalde de Cartagena y Gerente de Fiestas—, regresa con una visión integral sobre cómo conectar la eficiencia privada con las necesidades de la administración distrital.

Una hoja de ruta para la “superciudad”

Para la nueva Directora Ejecutiva, el reto de estos 50 años de Traso no es solo conmemorar la trayectoria, sino evolucionar.

“Buscaremos ir más allá y renovar nuestra visión para estar acorde con las necesidades del territorio, con soluciones ajustadas al contexto y en línea con su gente”, señaló Espinosa al asumir el cargo.

Su propuesta de liderazgo está cimentada en la colaboración multiactor como motor de cambio. Bajo su óptica, la prosperidad regional es una meta compartida: “La superciudad que soñamos solo es posible con la articulación de muchos actores, con el compromiso de instituciones y ciudadanos”.

El perfil de Alejandra Espinosa destaca por su participación activa en diversos escenarios de decisión, desde el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Bolívar hasta juntas directivas de fundaciones como Aluna y Coontigo. Su experiencia previa como Secretaria General de la Gobernación de Bolívar y Secretaria de Educación (e) de Cartagena le otorga una ventaja estratégica para navegar los desafíos de la institucionalidad local.

Con este nombramiento, Traso reafirma que el trabajo colectivo es el pilar para el desarrollo de Bolívar. La organización inicia así una fase de renovación estratégica, priorizando alianzas que generen un impacto social sostenible y alineado con la realidad de las comunidades a las que sirve.