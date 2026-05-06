32 maestros lideran la formación de los primeros ciudadanos bilingües de la educación pública

Durante mucho tiempo se sostuvo la premisa de que en Cartagena no existían suficientes docentes capacitados para sostener un modelo bilingüe en el sector oficial. Hoy, esa idea queda desvirtuada en los pasillos del Cecilia Porras School.

Tras una convocatoria que atrajo a cerca de 500 profesionales, el Distrito ha consolidado un equipo de 32 maestros y 3 directivos que no solo dominan el inglés con niveles superiores (B2 en adelante), sino que poseen la experiencia pedagógica para cimentar la educación pública del futuro.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este proceso, respaldado por la experiencia académica de la Universidad de Cartagena, fue diseñado para ser una prueba de fuego. No bastó con presentar un título; cada docente fue sometido a entrevistas rigurosas y evaluaciones de competencias en el idioma para garantizar que la enseñanza fuera real y efectiva desde el primer día de clases.

Más que enseñar, es inspirar

El impacto de contar con maestros de esta talla ya se percibe en la motivación de los estudiantes. Para docentes como María de los Ángeles Córdoba Marín, el bilingüismo se está convirtiendo en una experiencia orgánica a través del arte y la música. La meta no es solo que el niño aprenda gramática, sino que se apropie del inglés como una herramienta cotidiana para su vida.

“Cuando los estudiantes ven que todos sus profesores son bilingües, se inspiran. Muchos me dicen que quieren llegar a hablar así, y eso ya es un avance enorme”, destaca la docente, resaltando que el ejemplo es el primer paso hacia la fluidez.

La apuesta liderada por el alcalde Dumek Turbay entiende que, para que Cartagena sea una “superciudad”, su gente debe estar preparada para los retos de un mercado turístico y comercial internacional. El Cecilia Porras School, fruto de una alianza entre el Distrito, la Fundación Santo Domingo, la Fundación Pies Descalzos y el Ministerio de Vivienda, es el primer gran paso en esa dirección.

Para el rector de la institución, Mario de Jesús Figueroa, este equipo es el responsable de “sentar las bases” de un proyecto que busca perdurar. Con esta planta docente de calidades excelsas, la ciudad no solo está enseñando un idioma; está entregando las llaves de nuevas oportunidades a las futuras generaciones de La Heroica.