UNGRD envío ayudas humanitarias a familias damnificadas por la creciente del río Tejo en Ocaña

UNGRD envío ayudas humanitarias a familias damnificadas por la creciente del rio Tejo en Ocaña. / Foto: UNGRD.

Norte de Santander

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre dio a conocer que fueron destinadas ayudas humanitarias para el municipio de Ocaña, que serán entregadas a las familias que resultaron afectadas por la creciente súbita del río Tejo, presentada el pasado jueves 30 de abril.

"Desde el Centro Nacional Logístico (CNL) de la UNGRD se realiza el cargue de 1.500 colchonetas, 1.500 sábanas y 1.500 frazadas en tres tractomulas y un camión, que serán enviadas a Ocaña, Norte de Santander“, indicó la Unidad a través de la red social X.

Esta creciente súbita, producto de las fuertes lluvias presentadas en la zona el pasado jueves, dejó decenas de familias damnificadas, habitantes de la vereda Espíritu Santo y de barrios como Las Delicias, 20 de Julio, Tejarito, La Modelo y La Gloria.

Este fenómeno natural afectó más de 200 viviendas, muchas de ellas con pérdidas total.

Se espera que estas ayudas humanitarias lleguen a Ocaña durante las próximas horas.