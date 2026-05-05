Trump suspende el “Proyecto Libertad” para lograr un acuerdo con Irán

Trump da a Irán 48 horas para llegar a acuerdo sobre Ormuz o EEUU desatará el "infierno". Foto: Getty Images.

El presidente Donald Trump dijo que suspende la operación militar estadounidense para escoltar barcos a través del estrecho de Ormuz después de apenas un día, en un intento de alcanzar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El llamado “Proyecto Libertad” de Trump para ayudar a los buques a salir del estrecho de Ormuz, punto de acceso al Golfo donde Irán ha asumido el control en respuesta al ataque de Estados Unidos e Israel, comenzó el lunes.

Pero el líder estadounidense dijo en su red Truth Social que ahora lo pone en pausa tras una petición del mediador Pakistán y de otros países, ya que “se ha logrado un gran progreso hacia un acuerdo completo y final” con Teherán.

Le interesa: Irán afirma que EE.UU. debe elegir entre diplomacia o confrontación tras su propuesta de paz

“Hemos acordado mutuamente que, mientras el bloqueo (naval, ndlr) seguirá en plena vigencia y efecto, el Proyecto Libertad (...) quedará en pausa por un corto período de tiempo para ver si el acuerdo puede o no ser finalizado y firmado”, dijo Trump.

El bloqueo sigue

Washington mantiene un bloqueo de los puertos iraníes en un intento de presionar a Irán para que cierre un acuerdo que ponga fin a la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero.

Las tensiones se habían disparado a raíz de la operación en Ormuz, y Estados Unidos afirmó haber hundido siete embarcaciones iraníes, mientras que varios buques civiles fueron atacados, presuntamente por Irán.

Más temprano, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo a periodistas en la Casa Blanca que “la operación ha terminado -Epic Fury-, tal como el presidente informó al Congreso. Hemos concluido esa fase”.

Objetivos logrados

El gobierno Trump tenía 60 días tras el inicio de hostilidades para informar al Congreso sobre la guerra, iniciada sin solicitar un permiso previo.

Rubio dijo que Estados Unidos ha “logrado los objetivos” de esa etapa ofensiva.

“Estos tipos se enfrentan a una destrucción real y catastrófica de su economía”, afirmó, y añadió que Trump aún prefería un acuerdo negociado con Irán.

En contexto: Presidente Trump urge a Irán a “despertar pronto” en medio de negociaciones estancadas

Israel y Estados Unidos atacaron a Irán, mataron a altos dirigentes, y destruyeron importantes instalaciones militares y económicas, pero sin provocar el colapso de la república islámica, que ha respondido con ataques en toda la región.

El 8 de abril, Trump declaró un alto el fuego con Irán que desde entonces ha prorrogado, incluso con las negociaciones con Teherán estancadas.