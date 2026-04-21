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21 abr 2026 Actualizado 14:28

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Internacional

Presidente de EE. UU. Trump acusa a Irán de violar el alto el fuego “numerosas veces”

Estas afirmaciones vienen en medio de la incertidumbre sobre una posible nueva ronda de negociaciones de paz.

Donald Trump. (Photo by Kyle Mazza/Anadolu via Getty Images)

Donald Trump. (Photo by Kyle Mazza/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Donald Trump. (Photo by Kyle Mazza/Anadolu via Getty Images)

AFP

El presidente Donald Trump acusó el martes a Irán de violar repetidamente el alto el fuego acordado con Estados Unidos en Oriente Medio, en medio de la incertidumbre sobre una posible nueva ronda de negociaciones de paz.

“¡Irán ha violado el alto el fuego en numerosas ocasiones!”, dijo Trump en su red Truth Social, en referencia a la tregua de dos semanas que se prevé que expire el miércoles por la noche.

Presidente de EE. UU. Trump acusa a Irán de violar el alto el fuego &quot;numerosas veces&quot;

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La televisión estatal iraní indicó que hasta ahora “ninguna delegación” había partido rumbo a Pakistán, donde se celebró una primera ronda de negociaciones de alto nivel a principios de este mes.

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