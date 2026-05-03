Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

03 may 2026 Actualizado 04:09

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

Trump asegura que EEUU retirará “mucho más de 5.000” militares estadounidenses de Alemania

Esta declaración también se interpreta como una reacción a las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz.

Washington (United States of America), 05/06/2025.- US President Donald Trump speaks during a meeting with German chancellor at the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 05 June 2025. (Alemania) EFE/EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL

Washington (United States of America), 05/06/2025.- US President Donald Trump speaks during a meeting with German chancellor at the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 05 June 2025. (Alemania) EFE/EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL / CHRIS KLEPONIS / POOL (EFE)

Washington (United States of America), 05/06/2025.- US President Donald Trump speaks during a meeting with German chancellor at the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 05 June 2025. (Alemania) EFE/EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL

EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que planea retirar “mucho más de 5.000” soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, en medio de sus críticas hacia los aliados europeos por su falta de apoyo en la guerra contra Irán.

“Vamos a reducir drásticamente y vamos a recortar mucho más de 5.000”, dijo Trump en declaraciones a los medios en Florida.

Esta declaración también se interpreta como una reacción a las críticas del canciller alemán, Friedrich Merz, quien acusó al mandatario republicano de haber sido “humillado” por Teherán en las negociaciones para alcanzar un acuerdo final al conflicto.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir