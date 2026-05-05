Trabajadores del ICBF en Cartagena protestan por condiciones insalubres en sede de Torices

Trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Cartagena iniciaron un plantón y asamblea permanente a las afueras del centro zonal ubicado en el barrio Torices. La protesta busca llamar la atención del Gobierno nacional ante lo que califican como condiciones “inhumanas” para la prestación del servicio.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Amaury Pérez, presidente de la subdirectiva Sintra Bienestar Bolívar, denunció que la sede actual —una casona de patrimonio histórico— padece problemas críticos de salubridad. Según el dirigente, la presencia de nidos de ratas, murciélagos, mosquitos y palomas está afectando la salud física y emocional de empleados, niños, niñas y adolescentes que acuden diariamente a la entidad.

Siete años de crisis desatendida

“Esta situación tiene más de siete años y no se ha podido resolver. Tenemos hacinamiento y la estructura ya no sirve para prestar un servicio eficiente y con calidad”, señaló Pérez. A la presencia de vectores se suma la falta de aires acondicionados, la ausencia frecuente de agua potable y graves fallas en la gestión documental por no contar con un archivo adecuado que garantice la confidencialidad de los procesos.

Ante la falta de respuestas efectivas por parte de la Dirección Regional y Nacional, el sindicato radicó hace 15 días una querella administrativa ante el Ministerio del Trabajo. El objetivo es que se realice una inspección técnica que determine si la sede debe ser clausurada por riesgos de seguridad y salud en el trabajo.

Asamblea permanente hasta recibir soluciones

Los manifestantes indicaron que las labores se mantendrán suspendidas mientras permanecen en asamblea permanente. El gremio exige la presencia de delegados de la Dirección Nacional y de la Dirección de Planeación para establecer una ruta concreta de traslado a un nuevo edificio que cumpla con los estándares requeridos.

“Necesitamos que las autoridades nos resuelvan de manera pronta. El estado de ánimo de los trabajadores no es el adecuado bajo estas circunstancias que violan cualquier reglamento de bienestar laboral”, puntualizó el líder sindical.