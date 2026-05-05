Servicios del DATT este 8 de mayo en el Centro Comercial Gran Manzana

Con el objetivo de acercar los servicios de tránsito a la ciudadanía y facilitar el acceso a trámites de manera ágil y oportuna, este próximo 8 de mayo el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), en articulación con el SIMIT, hará presencia en el Centro Comercial Gran Manzana mediante su innovador bus interactivo.

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Durante la jornada, los ciudadanos podrán acceder a múltiples servicios relacionados con tránsito y movilidad, tales como consulta de comparendos, expedición de licencias, acuerdos de pago, asesoría personalizada y orientación sobre trámites, todo en un solo lugar y sin necesidad de desplazamientos adicionales.

El bus interactivo del SIMIT está diseñado para brindar una experiencia moderna, rápida y eficiente, permitiendo a los usuarios resolver sus inquietudes de manera directa con personal capacitado.

Esta iniciativa hace parte de la estrategia institucional de descentralización de servicios, acercando la administración a la comunidad y promoviendo una cultura de cumplimiento y responsabilidad vial.

El DATT invita a toda la ciudadanía a participar de esta jornada y aprovechar los beneficios que estarán disponibles durante el evento, este 8 de mayo, en el Centro Comercial Gran Manzana desde las 8 de la mañana.